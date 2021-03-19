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Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getirilmesi sevindirdi

Ziyaretçilerden Soner Çakal: "Bu koruma tedbirleri devreye girmesiyle göl, gelecek kuşaklara daha sağlıklı aktarılır"

Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getirilmesi sevindirdi
AA

Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz suyunun ve beyaz kumsalının güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine yıllık ziyaretçi kısıtlaması getirildiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında gölün Beyaz Adalar bölgesinin ziyaretçi taşıma kapasitesi belirlendi.

Bu kapsamda, hassas alan kabul edilen bölgeye, yılda en fazla 570 bin ziyaretçi kabul edilecek. Alanda gezen anlık ziyaretçi sayısı da 540 kişi olacak.

Alınan kararla Beyaz Adalar bölgesine yapılacak doğal dokuyla uyumlu ahşap yürüyüş yolları ve seyir teraslarından ziyaretçiler beyaz kumsala basmadan gölü gezebilecek. Bölgenin otopark ihtiyacı da 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışındaki bir alanda çözümlenecek.

Bölgede Bakanlık daha önce de sigara içme ile gölü ve plajı kullanma yasağı da getirmişti. Alanın kontrolü de 7/24 kamera sistemi ve görevlilerle denetleniyor.

- "Doğayı ve gölü korumak adına güzel bir karar"

Salda Gölü'nü Ankara'dan gezmeye gelen Soner Çakal, AA muhabirine, alınan koruma kararlarının gölü koruması adına güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Yazın da gölü görmeye geleceğini belirten Çakal, "Salda Gölü'nü medyadan da takip ediyoruz ve çok beğeniyoruz. NASA da Salda Gölü ile ilgileniyor. Bu koruma tedbirleri devreye girmesiyle göl, gelecek kuşaklara daha sağlıklı aktarılır." ifadesini kullandı.

Nazife Çakal da alınan koruma kararlarının doğayı ve gölü korumak adına güzel bulduğunu dile getirerek, "Bizim gibi uzaktan gelenlerin göle ulaşamaması üzücü ama korunması için güzel bir düşünce." dedi.

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