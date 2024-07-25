Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Saldırdı, koşarak kaçtı! | Son dakika haberleri

        Saldırdı, koşarak kaçtı!

        İstanbul'un Kartal ilçesinde bir kişi otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kartal'da cadde üzerindeki dükkandan çıkan bir kişi otomobile bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

        2

        Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 adet kovan bulundu.

        3

        Olay, saat 16.30 sıralarında Soğanlık Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

        4

        Cadde üzerinde bulunan bir dükkandan çıkan sürücü otomobile binerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        5

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        6

        İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        7

        Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 5 adet kovan bulundu.

        8

        Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
        Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!