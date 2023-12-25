Saldırıya uğrayan doktorun babası: Caydırıcı önlem istiyorum

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı, hasta yakını 2 kişi tarafından darbedilmişti.

Meslektaşlarının saldırıya uğramasının ardından bir araya gelen sağlık personelleri ve Mertcan Yazıcı'nın babası olayı protesto etti. Yazıcı, "Ben adalet istiyorum. Bu çocuklar kolay yetişmiyor, onun için yasalarımızda gerekli düzenlemeyi yapmalarını rica ediyorum" dedi.

Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde 23 Aralık Cumartesi gece saatlerinde, acil servisin yeşil alanında görevli doktor Mertcan Yazıcı, Betül Ş.'yi (24) muayene ettiği sırada, hastanın yakınları olan Muhammet Eren .Ş.(17) ve Burak Ş.(27) tarafından darbedildi.

"BEN BUNU DEFALARCA YAŞADIM"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dr. Sedat Feyzoğlu, "Düşünün ki, siz bir insanın derdiyle dertlenmişsiniz. Ona hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Yanında birisi geliyor, hastanın yakını veya değil. Bir anlık kızgınlıkla size saldırıyor ve öldüresiye saldırıyor. Yani bir sınırı da yok artık bu işin, basit bir tartışma değil. Ben bunu defalarca yaşadım. Belki şansım yaver gitti. Mertcan arkadaşımın şansı yaver gitmemiş. Ben hafta sonu bu olayı öğrendim ve 2 gündür de bunun duygusal yüküyle de uğraşıyoruz. Bunun çözümü belki de yok bilmiyorum, ama olduğunu ümit ediyoruz. İlgili kurumların bu konuda alacakları güvenlik önlemleri en başta geliyor. Milyonlarca insan, bu büyükşehirde yaşıyoruz. Biz burada konuşurken, halkımızla mücadele etmiyoruz. Kendimizi de içinde gördüğümüz, halkımızla bazı sorumsuzların ortaya çıkardığı veya bazı sorumluların kendi görevlerini tam yerine getirmediği için ortaya çıkardığı magandalıkla, halkımızla birlikte mücadele etmek istiyoruz. Buraya gelirken veya herhangi bir başka hastaneye giderken, lütfen orada sağlık hizmeti sunulduğunu ve huzurlu, rahat bir ortamda bunun ancak sunulabileceğini unutmayın artık. Mertcan arkadaşımız ölümden döndü. Şu an sağlık durumu iyi diyoruz ama, belki ölmüş olabilirdi. Belki dün biz cenazesinde olabilirdik. Allah hayırlı ömür versin, bundan sonra mesleğine nasıl devam edebilir onu da bilmiyorum. Biraz ümitsiziz ama inşallah çözülür" şeklinde konuştu.

DOKTORUN BABASI: BEN KAÇ GÜNDÜR HASTANEDE GECE GÜNDÜZ BEKLİYORUM

Darbedilen doktorun babası Nevzat Yazıcı. "Ben darp edilen doktorun babasıyım. Ben, bu çocuklarımı kolay yetiştirmedim. Şehir terörüne ya da şehir eşkıyalarına bu olaylara maruz kalmasını istemiyorum. Bu çocukları ben ülkesine faydalı olsun, milletine hizmet versin diye yetiştirdim. Zor şartlarda yetiştirdim. Böyle bir olaya maruz kaldılar, çok üzücü. Biz bunları televizyonda görüyorduk. Bu şartlarda okuyan bu çocuklar, vatanına milletine hizmet verecek bu çocuklar, şehir eşkıyaları tarafından bu kadar az bir cezayla herkes bu darbı yapabilir. Demek ki onlarda bu cezayı caydırıcı görmüyor. Ben adalet istiyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Sadece adalet istiyorum. Bu çocuklar kolay yetişmiyor, onun için yasalarımızda gerekli düzenlemeyi yapmalarını rica ediyorum. Bir sağlık çalışanı, darba uğramış bir doktorun babası olarak canım yanıyor. Ben kaç gündür hastanede gece gündüz bekliyorum. Yoğun bakımda kaldı oğlum, biz burada süründük" diye konuştu.

"KARŞI TARAFIN VERDİĞİ BAZI İFADELER VAR, HEPSİ YALAN"

Sosyal medyada çıkan paylaşımlara değinen Yazıcı; "Sosyal medyada karşı tarafın verdiği bazı ifadeler var, hepsi yalan. Şimdi oğlum ifadesini verecek, şahitler var. 'Saçımı tuttu' gibi ifadeler veriyorlar. Bunlar çok ayıp, çirkin şeyler. Yanında kardeşleri vardı ve abisi tutup kafa attı. Adalet istiyorum ben adalet. Bu şehir eşkıyaları bu işi bu kadar kolay yapmasınlar. Caydırıcı önlem istiyorum" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.