Karşınızda Salem Al-Dawsari

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, C Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederken kupanın ilk sürprizi de geldi. İkinci yarıda rüya gibi bir futbol oynayan Suudi Arabistan 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Al-Owais ve Al-Dawsari'nin oynadığı futbol da gündeme oturdu. Karşınızda attığı harika gol ile Al-Dawsari'nin oyuncu profili... Salem Al-Dawsari ile Neymar arasında oyun stili olarak benzerlikler kuruldu. TheAthletic'in analizine göreyse 1994 Dünya Kupası'nda belki de tarihin en iyi gollerinden birini Belçika'ya karşı atan Suudi Arabistanlı futbolcu Saeed Al-Owairan'ın stili, Al-Dawsari'ye daha çok benziyor.

Al-Dawsari, sağ ayağını kullanan ve içeri hareket ederek etkileyici bir yaratıcılık ve bitirme dengesi sunan bir sol kanat oyuncusu. Etkileyici becerileri ve top manipülasyonuyla teknik olarak veya onu kaleye geri döndürdüklerinde bek döndürmek için fiziksel olarak sezgi ve denge ile defans oyuncularını bire birde yenebilir.

Rakip yarı sahanın üçüncü bölgesinde, özellikle ceza sahasına yakın alan, en tehlikeli alan. Buradan şut açıları yaratabiliyor ve bunu düzenli olarak yapıyor. Ya da ceza sahası boyunca açılı paslarla diğer oyunculara şans yaratıyor.