Salernitana - Livorno maçı heyecanı

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Salernitana, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Livorno takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Salernitana 14 puanla 7. sırada, Livorno 5 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Salernitana, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Livorno, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 519. İddaa'da Salernitana kazanır 1.55, berabere biter 3.00, Livorno kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Salernitana son haftadaki Como müsabasında 1-0 kazandı.

Livorno ise Virtus Lanciano karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Salernitana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Salernitana, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Livorno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Livorno, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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