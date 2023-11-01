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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye önem verdiğimiz pazarların başında geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye önem verdiğimiz pazarların başında geliyor

        ABD'li yazılım şirketi Salesforce Türkiye'nin dönüşüme yön veren iş ve teknoloji profesyonelleriyle "Salesforce İnovasyon Günü İstanbul" buluştu. Salesforce Akdeniz, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Sinan Erkiner: "Türkiye önem verdiğimiz pazarların başında geliyor ve bu da Türkiye'deki çok geniş müşteri kitlemiz ile pazardaki büyümemize yansıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:59
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        Türkiye önem verdiğimiz pazarların başında geliyor
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        Merkezi San Fransisco ve Kaliforniyada bulunan bulut tabanlı yazılım şirketi Salesfroce Türkiye'de ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

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        Etkinliğe Robin Fisher, Salesforce Kıdemli Başkan Yardımcısı - EMEA Bölgesi Büyüyen Pazarlar ve Sinan Erkiner, Salesforce Başkan Yardımcısı - Akdeniz, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölgesi ev sahipliği yaptı.

        Salesforce EMEA Bölgesi Büyüyen Pazarlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Robin Fisher, şu bilgileri verdi: "Salesforce'un vizyonu, işletmelere müşterileriyle tamamen yeni bir şekilde bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktır. Son 25 yıl boyunca bulut, mobilite, sosyal ağlar ve veri gibi teknoloji devrimlerinin tamamında müşterilerimize destek olduk. Şimdi yapay zekanın merkezimizde olduğu bir dönemdeyiz ve tüm dünyadaki ve Türkiye'deki müşterilerimize bundan faydalanma fırsatı sunacağız. Bugün düzenlenen Salesforce İstanbul İnovasyon Günü, Türkiye'deki müşterilerimize yapay zeka (AI) teknolojisinin en yeni gelişmelerini sunma arzumuzu gösteriyor.”

        "TÜRKİYE ÖNEM VERDİĞİMİZ PAZARLARIN BAŞINDA GELİYOR"

        Ardından konuşmasını yapan Salesforce Akdeniz, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Sinan Erkiner ise “Türkiye önem verdiğimiz pazarların başında geliyor ve bu da Türkiye'deki çok geniş müşteri kitlemiz ile pazardaki büyümemize yansıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük şirketlere kadar Türk şirketleri, Salesforce'un verimlilik ve yenilik için büyük bir fırsat olduğunu giderek daha fazla anlıyor. Müşterilerin, Salesforce'u yalnızca bir tedarikçi değil, aynı zamanda stratejik projeleri için farklı fikirler, görüşler ve bakış açıları sunan değerli bir iş ortağı olarak düşünmeleri bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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