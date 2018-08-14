Salford City - Halifax Town düellosu

İngiltere Ulusal Lig maçında Salford City ile Halifax Town, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. 1 puanlı Salford City 21. sırada bulunuyor, Halifax Town 9 puana sahip ve 1. sırada. Salford City, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Halifax Town, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 481 kodlu maçı oynayanlar; Salford City galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Halifax Town galibiyet oranı 3.40. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Salford City son hafta oynanan Halifax Town maçında 1-1 berabere kaldı.

Halifax Town ise Salford City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Salford City, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Halifax Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Halifax Town, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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