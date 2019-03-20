7 | 8

Şalgam suyunun sanıldığı gibi tansiyonu yükseltmediğini, uzun vadede kalp ve damar sağlığı için çok güçlü bir antioksidan içerdiğini kaydeden Dr. Saraç, şöyle devam etti: "Hem kansere karşı koruyor hem de kalp ve damar sağlığı için çok faydası oluyor. Şalgam suyu içerisinde aynı zamanda laktik asit bulunduruyor, bunun sayesinde hazmı kolaylaştırıyor.