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Salgın çiftlere yaramadı: Brezilya'da son 13 yılın en yüksek boşanma rakamları

Brezilya'da geçen yılın ikinci yarısında boşanan çiftlerin sayısı son 13 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Salgın çiftlere yaramadı: Brezilya'da son 13 yılın en yüksek boşanma rakamları
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sağlık, eğitim, ekonomi gibi alanların yanı sıra aile hayatında da çeşitli sıkıntılara neden oldu. Salgın nedeniyle Brezilya'da geçen yılın son yarısında boşanan çiftlerin sayısı arttı.

Brezilya Noterlik Enstitüsünün (CNB) araştırmasına göre, ülkede, 2020'nin son yarısında sadece noterlerde 43 bin 859 boşanma işlemi yapıldı. Araştırmada, söz konusu dönemde mahkeme dışında yapılan bu boşanmaların, 2019'un aynı zaman aralığına göre yüzde 15 daha fazla olduğuna dikkati çekildi.

Ekim 2020'de, 7 bin 600'den fazla boşanma işlemi yapıldığı kaydedilen araştırmada, bu rakamın, ülkedeki boşanma kayıtlarının tutulmaya başlandığı 2007'den bu yana en yüksek boşanma sayısı olduğu vurgulandı.

Araştırmada, ülkedeki 16 eyalette 2020'nin son 6 ayında tarihi boşanma rekorunun da kırıldığına dikkat çekildi.

KARANTİNA BOŞANMADAKİ ARTIŞI ETKİLEDİ

CNB Başkanı Giselle Oliveira de Barros yaptığı açıklamada, 2020'nin insanların bir arada yaşaması ve vatandaşlara hizmet sağlanması açısından birçok değişiklik getirdiğini ve sıra dışı bir yıl olduğunu söyledi.

Barros, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla, vatandaşların kişisel ve mülkiyetle ilgili sorunlarının evden çıkmadan çözülmesi için noterlere, hizmetlerini elektronik ortamda sağlamaları izni verildiğini belirtti.

CNB yetkilileri, Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları ve karantinaların da boşanma sayılarındaki bu artışa etkisi olduğu sonucuna ulaştıklarını belirtti.

Yetkililer, noterlerin bu sürecin kolaylaştırılması amacıyla çevrim içi boşanma uygulanması istediklerini ifade etti.

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