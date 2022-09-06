Koronavirüs çocuklarda konuşma bozukluğunu artırdı

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Topçu, işitme testi normal olan bir çocukta göz temasında kısıtlılık, konuşma becerisinin kazanılamaması veya kazanılmış kelime sayısında azalma olması durumunda mutlaka çocuk nörolojisine başvurulması gerektiğini belirtti.

ÇOCUKLAR YAŞITLARINDAN UZAKLAŞTI

Salgınla birlikte ailelerin ve çocukların yaşam rutinlerinin değiştiğini aktaran Topçu, şunları kaydetti: "Çocuklar yaşıtlarından uzaklaştı, televizyon ve ekran ile temasları arttı. Aile bireylerinin evde çalışma sürelerinin artması çocuklarıyla etkileşimlerini azalttı. Bütün bu çevresel etkiler, çocukların dil gelişim sürecinde önemli sorunlara yol açtı. Pandemi ayrıca çocukların yaşıtları ve başka insanlarla olan ilişkilerini etkileyerek sosyal ve duygusal becerilerini de olumsuz etkiledi.

Dil ve konuşma becerisi çocuklarda yakından takip edilmesi gereken en önemli gelişim basamaklarından. Özellikle 1 ile 3 yaş arası, çocuğun kelimeleri anlama ve kullanma becerisinin hızla geliştiği dönem. Bir yaşında çoğu çocuk iki veya üç anlamlı kelime söyleyebilirken üç yaşına geldiklerinde iki veya üç cümle kullanarak konuşmaya başlarlar. Bir yaşından itibaren çocuklar basit soruları anlama ve basit komutları takip etme becerisi kazanırlar."