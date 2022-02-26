Salgın devam ediyor 0:00 / 0:00

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD ve Kanada'nın bazı eyaletleri ve İsrail gibi ülkelerde pandemi tedbirlerinin kaldırılmaya başlamasına bazı bilim insanları karşı çıkıyor. Söz konusu tartışmayı haberturk.com'a değerlendiren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Avrupa ve Kuzey Amerika bakış açısıyla değerlendirmemek lazım çünkü o ülkelerin kısıtlamaları kaldırmalarının nedeni risk grubundakileri yüksek oranda aşılamış olmaları. Ancak dünyaya baktığınızda durum hiç de öyle değil. Salgın devam ediyor " dedi.

"FELAKET TELLALLIĞI DEĞİL, GÖRÜNEN DURUM"

Ülkemizde Ocak ayından bu yana on binin üzerinde kişinin engellenebilir bir bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ertuğrul "Avrupa ve Kuzey Amerika bakış açısıyla normalizasyon trenine atlamaya kalkarsak bunun sonucu felaket olabilir. Danimarka'dan gelen son veriler de bunu gösterdi" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "2021 Şubat'ında yeni bir dalga yaşanıyordu, normalleşme sürecine girildi ve Nisan-Mayıs aylarında en yüksek hasta ve can kayıplarına ulaştık. Şimdi de aynı sürece benziyor. Bu bir felaket tellallığı değil görünen durumu yansıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ VARYANT ÇIKABİLİR

Salgına yönelik tedbirlerin kaldırılması için erken olduğunu ifade eden Ertuğrul "Bununla ilgili bizlerin, bilim insanlarının yapabileceği bir şey yok çünkü zaten dinlenmiyoruz. Ancak aşı oranlarını yükseltmek için kampanyalar yapılmalı, kapalı ve kalabalık mekanlarda maske zorunluluğu devam etmeli" dedi. "Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli ekonomik bakış açısını terk etmemiz ve koruyucu bakış açısına yönelmemiz gerekiyor" uyarısında bulunan Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Afrika, Latin Amerika, Uzakdoğu ülkelerinde salgın çok yoğun bir şekilde devam ediyor ve her an buralardan yeni bir varyant çıkma olasılığı ile karşı karşıyayız. Böyle giderse yeni salgınlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz" dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME ŞART

Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Biz hekimler şiddet yanlısı bir takım insanların yasa dışı işlemlerinin onaylanma makamı değiliz" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ertuğrul "Hakimleri, savcıları ve diğer kritik personeli koruyan kanunların aynı şekilde sağlık personeli için de geçerli olması gerekiyor. Sıradan bir adli olaydan çıkarılmadığı sürece sağlıkta şiddet devam edecektir. Yasal düzenleme şarttır" ifadelerini kullandı.