Salgın döneminde kuruyan ciltler için düzenli nemlendirici kullanılması önerisi

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Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsten korunmak için sık sık el yıkama ve dezenfektan kullanımının, derinin koruyucu tabakasını bozarak ciltte kuruluk ve egzama gelişmesine yol açabildiğini kaydetti.

Salgın döneminde sık görülen deri problemlerinin ciltte kuruluk ve el egzaması olduğuna işaret eden Özlü, şöyle konuştu:

"Egzamadan korunmak için ellerin çok sıcak ya da soğuk suyla yıkanmamasını ve elleri kuruladıktan sonra hafif nemli cilde yağ bazlı nemlendiriciler uygulanmasını öneriyoruz. El temizliği dışında bulaşık, çamaşır yıkama ve yüzey temizleme gibi deterjan veya dezenfektan kullanımı gereken durumlarda eldiven kullanılmalıdır. Egzama geliştikten sonra ise uygun tedavi konusunda bir dermatoloji uzmanından görüş alınmalıdır."

- "Bu dönemde uçuk virüsü gibi virüsler tetiklenebilir"

Pandemi döneminde görülen yoğun stresin saçlarda dökülmeye neden olabileceğini aktaran Özlü, "Stres, bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilediği için bu dönemde uçuk virüsü gibi virüsler tetiklenebilir veya daha şiddetli seyredebilir. Ayrıca stresle ilişkili olan sedef hastalığı, gül hastalığı (rozasea),akne, ürtiker, vitiligo gibi hastalıklar ortaya çıkabilir veya şiddeti artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, salgın döneminde evde kalmaya bağlı gelişen dengesiz beslenme nedeniyle akne sıklığında ve şiddetinde artış görülebileceğine dikkati çekerek, akne oluşmasını önlemek amacıyla günlük hijyene dikkat edilmesi ve akneli cilde sahip kişilerin özel temizleme jelleriyle yüzlerini günde 1-2 kez yıkaması gerektiğini kaydetti.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde cilt sağlığını korumak için yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Özlü, "Kuru cilde sahip olan kişiler duş yağı şeklinde cildi daha az kurutan ürünlerle ılık duş almalı ve fazla keselenmeden kaçınmalıdır. Ayrıca bu dönemde ellerin yıkanmasından sonra düzenli nemlendirici kullanılmalıdır. Özellikle yatmadan hemen önce ellere yağ bazlı nemlendiricilerin kullanılması kuruluk ve egzama gelişmesini engellemek için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.