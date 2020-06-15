Salgın döneminde yaşlılarda eğitim durumu

AA

Özmete, 15 Haziran'ın Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü olduğunu belirterek, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tahminlerine göre, dünyada 60 yaş ve üzerindeki her 6 kişiden birinin istismara uğradığını, bunun da dünya genelinde 141 milyon kişi anlamına geldiğini ifade etti.

Yaşlı istismarının, milyonlarca yaşlının insan haklarını ve sağlığını etkileyen küresel bir konu olduğuna dikkati çeken Özmete, yaşlı istismarının saklanmasının kolay, dile getirilmesinin zor olduğunu, bu nedenle belirtilen sayıların daha yüksek olabileceğini dile getirdi.

Özmete, aile ilişkilerinin kutsal sayılarak, aile içi ilişkilere karışmama düşüncesinin, yaşlının ev içinde kalması ve başkaları ile iletişim kuramamasının, yaşlının kötü davranışları ihmal ya da istismar olarak algılama düzeyinin, yaşlı istismarının açığa çıkmasına engel olduğunu kaydetti.

Koronavirüs sürecinde yaşlı istismarının arttığını ifade eden Özmete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronovirüs döneminde yaşlı ihmal ve istismarının arttığı gözlendi. Koronavirüsten etkilenen, hastalığın ağır seyrettiği ve vefat oranlarının yüksek olduğu yaşlılar, birçok gelişmiş ülkede korunamadı, hak ettikleri sağlık ve bakım hizmetlerini alamadı. Emeklerini ve ömürlerini ülkelerinin kalkınmasına adamış olan bu yaşlılar, pandemi döneminde hak ettikleri hizmetleri alamayarak ihmal edildi. Dünyanın en çok yaşlı nüfusa sahip olan kıtası Avrupa'da koronovirüsten vefat edenlerin yarısından fazlasını huzurevlerindeki yaşlılar oluşturuyor. Ülkemizde henüz pandemi ilan edilmeden önce huzurevleri ile ilgili önlemler alınmaya başlandı ve huzurevleri ile ilgili karantina uygulamaları ve sunulan hizmetler sayesinde kontrollü ve başarılı bir süreç izlendi. Diğer toplumsal tedbirler ise yaşlıları korumaya yönelik oldu."

- "Koronavirüs, başta yaşlılar olmak üzere aile ve toplum yaşamını etkiliyor"

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlamış bir yaşlı hakları belgesi olmaması ve yaşlıların korunmasına yönelik kanunların bulunmamasının, koronavirüs döneminde dünya için önemli bir eksiklik olduğunu aktaran Özmete, yaşlıların hastalığı yaydığı algısının oluşması ve bu konuda ayrımcı bir dil kullanılması, yetersiz koruma tedbirleri ve aşırı korumanın ne zaman istismara dönüştüğü ile ilgili durumların dünyada bu süreçte tartışıldığını ifade etti.

Özmete, dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs ile çok özel bir dönemden geçtiğini, koronavirüsün, başta yaşlılar olmak üzere aile ve toplum yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik olarak birçok yönü ile etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini vurguladı.

Pandemi döneminde hastalığı geçirmiş olanların yaşlılık döneminde daha dikkatli olmaları gerekeceğini dile getiren Özmete, "Sağlıklı yaş alma, yaşam dönemi yaklaşımına dayanıyor. Örneğin, İspanyol gribi geçiren bireylerin yaşlandıklarında, koroner kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, diyabet gibi hastalıkların daha çok teşhis edildiği ve genel olarak sağlıklarının kötü olduğu belirlenmiştir." diye konuştu.

Özmete, yaşlılık döneminde Alzaymır ve depresyon gibi durumların, yaşlının hem kendini ihmali hem de başkası tarafından ihmal ve istismar davranışlarına maruz kalma riskini artırdığına işaret etti.

- "Görünüşünden memnun olan yaşlılarda depresyon düzeyi daha düşük"

Pandemi döneminde yaşlılarda depresyon durumunu belirlemek amacıyla 65 ve daha büyük yaşta, evli 204 kadın ve erkek yaşlının katılımıyla Uzman Melike Pak ile bir araştırma yaptıklarını ifade eden Özmete, elde edilen verilere ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Özmete, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde yaşlılarda depresyon durumunu belirlemek amacıyla araştırma yaptık. Bu dönemde yaşlılarda depresyon oranı yüzde 41,3'tür. Bu oran ve diğer ölçümler, yaşlıların başlangıç düzeyinde depresyon belirtilerine sahip olduklarını gösteriyor.

Koronavirüs sürecinde yaşlı kadınlarda depresyon belirtilerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Yaşlılarda ilerleyen yaş ile birlikte depresyon da artıyor. 65-71 yaş grubunda depresyon düzeyi daha düşük iken 72-79 yaş grubunda depresyon düzeyi artıyor. Eğitim durumu, pandemi döneminde yaşlılarda depresyon düzeyini etkiledi. Okur-yazar ve ilkokul mezunu olan yaşlılarda depresyon düzeyi daha yüksek iken eğitim düzeyi yükseldikçe depresyon düzeyi azalıyor.

Herhangi bir işte çalışmayan yaşlılarda depresyon düzeyi yüksek iken, ekonomik durumu iyi olanlarda depresyon düzeyi azalıyor. Kronik hastalıkları olan yaşlılarda depresyon düzeyinin yüksek, sosyal etkileşimi iyi olan yaşlılarda depresyon düzeyinin düşük olduğu belirlendi. Beden imajından ve görünüşünden memnun olan yaşlılarda depresyon düzeyi daha düşük. Yaşlı kadınların görünüşlerinden ve beden imajlarından memnun olmadıkları, yaşlı erkeklerin görünüşlerinden memnuniyetin daha yüksek olduğu görüldü."

Özmete, yaşlıların duygusal, psikolojik, sosyal ve ekonomik durumları ile ilgili göstergelerin ihmal ve istismarı da etkilediğine işaret ederek, pandemi döneminde ortaya çıkan bu durumların dijitalleşmenin, sosyal politikaların ve hizmetlerin de yönünü belirleyeceğini kaydetti.