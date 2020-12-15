Salgın etkisiyle Antalya’daki turizm tesislerinin elektrik tüketimi yüzde 55 geriledi

AA

Antalya, Isparta ve Burdur illerinde faaliyet gösteren CK Enerji Akdeniz Elektrik'in "Gayrimenkulun Enerjisi Raporu" Ocak-Eylül 2020 sonuçları, dijital ortamda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç ilin elektrik tüketimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 geriledi ve 4 milyar 895 milyon kilovatsaat oldu. Bu dönemde bölgede en fazla elektrik tüketimi 4 milyar 119 milyon kilovatsaatle Antalya'da kayıtlara geçerken, Burdur’da 293 milyon, Isparta’da ise 482 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi.

Bu dönemde Akdeniz bölgesinde tüketilen toplam elektriğin yüzde 51,3'ü meskenlerde gerçekleşti. Meskenlerdeki elektrik tüketimi söz konusu dönemde yüzde 6,2 artış gösterdi.

Meskenlerde elektrik tüketiminde 1 milyar 885 milyon kilovatsaatle Antalya ilk, 189 milyon kilovatsaatle Isparta ikinci, 104 milyon kilovatsaatle Burdur üçüncü sırada yer aldı.

- Turizm hareketliliği temmuza sarktı

Bölgedeki toplam elektrik tüketimindeki düşüş ise salgını önlemek için uygulanan karantina önlemleri neticesinde turizmde yaşanan yavaşlamadan kaynaklandı.

Turizmin başkenti Antalya'da CK Enerji Akdeniz Elektrik'in hizmet verdiği turizm tesislerinin toplam elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 511 milyon kilovatsaat oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 139 milyon kilovatsaat seviyesindeydi.

Normal şartlarda havaların ısınması ve turizm sektörünün hareketlenmesiyle mayısta elektrik tüketiminin artmaya başladığı Akdeniz bölgesinde, salgının etkisiyle hareketliliğin başlaması temmuza sarktı. Akdeniz bölgesinde bu dönemde en fazla elektrik tüketimi 785 milyon kilovatsaatle ağustosta gerçekleşti.

- Yeni gayrimenkule geçişte sert düşüş görüldü

Antalya, Isparta ve Burdur'daki toplam taşınma hareketi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,37 düşüşle 148 bin 806 oldu. Söz konusu dönemde yeni gayrimenkule geçenlerin sayısı yüzde 14 düşüşle 46 bin 616 olurken, ikinci el gayrimenkule geçenlerin sayısı yüzde 4 artarak 102 bin 190 oldu.

Yeni gayrimenkule taşınma hareketinde, salgının ilk büyük etkisinin hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaklaşık yüzde 50 düşüş gerçekleşti.

Haziranda karantina tedbirlerinin hafifletilmesi ve normalleşme süreciyle beraber hız kazanan taşınma hareketliliği ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40, eylülde ise yüzde 13 artış gösterdi.

Bu dönemde her gün ortalama 172 abone yeni gayrimenkule, 373 abone ise ikinci el gayrimenkule taşındı.

Ocak-eylül döneminde Akdeniz bölgesinde 16 bin 107 ticarethane, 1038 tarımsal sulama, 28 sanayi aboneliğinde kullanıcı değişikliği gerçekleşti. Bu dönemde 8 bin 895 ticarethane, 2 bin 493 sulama ve 3 sanayi tesisi yeni abonelik başvurusunda bulundu.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, toplantıda yaptığı konuşmada, salgının Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren başta çalışan ve müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarının sağlığını korumak için acil eylem planını devreye aldıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya çok zorlu günlerden geçiyor. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitimin gündeme geldiği, kişisel izolasyonun çok büyük önem taşıdığı bu dönemde elektrik hizmetinin ne kadar vazgeçilmez olduğu bir kez daha görüldü. Salgının etkisi, düzenli olarak açıkladığımız Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda da kendini gösterdi. Doğal olarak bu süreçte taşınma hareketi geçmiş yıllara kıyasla bir miktar daraldı. Meskenlerde elektrik tüketiminin arttığı bu dönemde, turizm tesislerinde uzun süre müşteri ağırlanamamasının etkisi ile toplam elektrik tüketiminde düşüş yaşandı."