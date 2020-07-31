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Salgın nedeniyle misafir kabul etmediğini kapısına astığı yazıyla duyurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Abdurrahman Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu bayram misafir kabul etmediğini, evinin kapısına astığı yazıyla duyurdu

Abdurrahman Akça
AA

Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Akça, salgına dikkati çekmek amacıyla Kurban Bayramı boyunca evine misafir kabul etmeme kararı aldı. Bunun için de evinin kapısına uyarı yazısı asan Akça, bayram süresince sevenlerinden anlayış istedi.

Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapısına astığı yazı nedeniyle gelenlerin önce şaşırdığını ancak daha sonra kendisine destek verdiğini söyledi.

"HERKESİ BU KURALLARA UYMAYA DAVET EDİYORUM"

Virüsün oluşturduğu tehlikenin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Akça, "Bunun için bu yazıyı asmakta yarar gördüm. İnşallah yazıyı okuyanlar, bu kurala uyar. Yazıyı okuyanlar 'çok iyi yapmışsın' diyor. Belirlenen kurallara uyarsak hastalığın üzerinden inşallah geliriz. Herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum." diye konuştu.

Akça'nın kapıya astığı yazıda, "Değerli kardeşlerimiz, koronavirüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın. Bayramınız mübarek olsun." ifadeleri yer aldı.

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