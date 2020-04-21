"Salgın şartlarında bile aşılar ihmal edilmemeli" uyarısı

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Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından nisanın son haftası olarak belirlenen Aşı Haftası dolayısıyla online basın toplantısı yaptı.

Kimi hastalıklar açısından sağlığın korunmasında aşının çok önemli olduğunu ifade eden Ceyhan, aşı tereddütünün tehlikeli sonuçları olabileceğini dile getirdi.

Ceyhan, aşısı olmayan bir hastalığın dünyaya yayılarak salgın yapabildiğine işaret etti.

Aşılamanın, DSÖ tarafından aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin engellenmesi açısından "en önemli ve en maliyet etkili toplum sağlığı müdahaleleri" arasında kabul edildiğini vurgulayan Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 pandemisinde bir kez daha aşıların ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü aşısı olan bir hastalıkta zaten pandemi olmuyor. Örneğin, aşısı olduğu için önemsiz görünen difteri, boğmaca, kızamık, kabakulak, menenjit ve hepatit gibi hastalıklar, Kovid-19'dan bile daha tehlikeli ve ölümcül.

Bu nedenle aşı, tüm buluşların ötesinde en önemli buluş. Çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ülkemizde yılda 14 bin 296 kişi, dünyada ise 2,5-3 milyon kişi ölebilir. Bu sadece çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ortaya çıkan rakam. Dünya tarihi boyunca salgınlar olmaya devam edecek. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için de etkili yöntem aşılama. Özetle, salgın şartlarında bile çocukların ve risk grubundaki yetişkinlerin aşılarını ihmal etmemek gerekiyor."