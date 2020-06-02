Salgın sürecindeki online eğitim öğrenciler için fırsata dönüştü

AA

Fakültedeki öğrenciler ile Doktor Öğretim Üyesi Bora İmal, internet üzerinden uzaktan eğitimlerine devam ederken, derslere farklı üniversitedeki akademisyenler ile öğrencilerin de katılması yönünde fikir geliştirdi.

Bunun üzerine uzaktan eğitim için hazırlanan afişler sosyal medyada paylaşılarak, farklı üniversitelerdeki öğrencilere ulaşıldı.

Eğitimlere farklı üniversitelerden öğrenci ve öğretim üyelerinin katılmasının ardından sektörde çalışan orman mühendisleri, doğaseverler, branş öğretmenleri de derslere katılmaya başladı.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere yayılan eğitime, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, İspanya ve İtalya gibi ülkelerden yaklaşık 15 öğrenci ve akademisyen de katıldı.

Derslere yurt dışından katılım sağlayan öğrenciler bulundukları bölgelerdeki ormanlar hakkında bilgi paylaştı.

- Sektörel bilgi paylaşımı imkanı sağladı

Doktor Öğretim Üyesi Bora İmal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde güzel bir sinerji yakalayarak bir aile olduklarını söyledi.

Uzaktan eğitimde sadece kendi fakülteleriyle sınırlı kalmayıp hem farklı üniversitedeki akademisyenlerin bilgileri hem de sektörde çalışanların deneyimlerinin bir araya getirdiklerini ifade eden İmal, "Ormancılık eğitiminde pratik ve teorik bilgi büyük öneme sahip. Diğer hocalarımızın ve meslektaşlarımızın farklı ekolojik bölgelerde uzun yıllar boyunca arazide edindiği uygulamalara yönelik bilgi birikimlerini de bu online eğitim sayesinde paylaşma imkanı yakaladık." dedi.

İmal, ders sonrası çeşitli aktiviteler de yapıldığını, güzel ve renkli görüntülerin ortaya çıktığını anlattı.

Uzaktan eğitime başlarken bu kadar katılım olacağını tahmin etmediğini ifade eden İmal, şunları dile getirdi:

"İşletmelerde çalışan meslektaşlarımız çoğunlukla akademik bilgilerini güncelleyemediği için bu yönde hocalarımızın bilgi birikimi ve paylaşımlarını da sunarak meslektaşlarımıza da fayda sağlıyoruz. Buradan mezun olup ileride öğrencilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığında ya da Orman Genel Müdürlüğünde bu uygulamalı eğitimlere yönelik çalışmalar yapabilecek. Dolayısıyla öğrencilerim mezun olmadan arazide vermiş olduğumuz uygulamalı eğitimlerin yan sıra bu online eğitimler sayesinde de saha avantajını bir nebze almış oldular. Bununla birlikte orman fakültesinden mezun olmuş uzun yıllar görev yapan meslektaşlarımız bilgi birikimini tazelediler, bunun yanında bizlere mesleki tecrübelerini aktardılar."

Şu anda farklı üniversitelerden 15 akademisyenin uzaktan eğitime katılarak ders verdiğini aktaran İmal, eğitimlerin koronavirüs salgını sonrasında da devam etmesi yönünde talep geldiğini ve uygulamayı daha sonra da sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.