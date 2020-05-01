Haftalardır evde çalışmak, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, ev temizlemek zorunda olan ya da kaosun ortasında biraz da olsa soluklanmaya çalışan ebeveynlerin çocukları, gittikçe daha fazla zamanı telefon, tablet, bilgisayar ya da televizyon önünde geçiriyor. Milyonlarca çocuğun eve tıkılması ile birlikte teknoloji, çocukların etrafındakilerle iletişime geçebilecekleri, ödevlerini yapabilecekleri, eğlenebilecekleri, hayat kurtaran bir araç haline geldi.

Ve tereddüt halindeki ebeveynlerin bilmeleri gereken bir şey var ki salgın sizin suçunuz değil; çocuklarınızın ekranla ilişkisinde hatalı olduğunuzu düşünüp kendinizi boşuna yıpratmayın.

Mevcut kriz sayesinde ebeveynler olarak farkına varmak durumunda kaldığımız ilginç bir nokta var: Çocukların ne denli sosyal oldukları ve sosyal olmayı çok istemeleri. Bir bakıma bu izolasyon süreci, teknolojiyi çocuklarımız açısından yararlı bir şekilde de kullanmamıza sebep oldu; ilişkileri ayakta tutabilmek ve geliştirebilmek amacıyla. Çocuklar normalden daha fazla çizgi film izliyor ya da daha fazla bilgisayar oyunu oynuyor olabilirler; ama aynı zamanda görüntülü sohbetler de yapıyor, okul arkadaşları ile oyunlar oynuyor ve hatta online buluşma ayarlıyorlar. Hiçbir şey yüz yüze etkileşimin yerine geçemese de şu an ilişkileri güçlendirmek adına teknolojiyi kullanmak, hiç olmadığı kadar önemli.

Endişelenmeyin, birkaç haftalık ekstra ekran saati sorun çıkarmayacak. Yaşa uygun içerik seçtiğiniz sürece, çocuğunuza kayda değer bir hasar vermiş olmayacaksınız. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, pandemi süreci boyunca çocuklarınızın ekranlar önünde geçirdikleri zamanı nasıl idare edebileceğiniz üzerine önerilerimize bir göz atın.

Ödevi olmayan okul öncesi ya da ilkokul çocuklarınız için

Bir görüntülü konuşma ya da duş alma için yarım saate ihtiyacınız varsa eğer, izleyebileceği yüksek kalite bir içerik seçin ve karşısına oturtun onu. Seçenekler son derece çeşitli ve araştırmalara göre küçük çocuklar, yüksek kalite eğitimsel içeriklerinden ciddi şekilde faydalanabiliyorlar. Çocuklar bu içeriklerden kendi kendilerine de bir şeyler öğrenebiliyorlar; ancak en ideali, ebeveynin kontrolü elinde bulundurarak zamanı geldiğinde öğrenmeye destek olması, ihtiyaç olmadığında ise geri çekilmesi. Ancak şunu unutmamak gerek ki bahçede oyun oynama, evcilik, kitap okuma, yapbozlar, boyama gibi teknolojik olmayan oyunlar ve deneyimler önemini korumayı sürdürüyor.

Ödevi olan yaşı daha büyük çocuklar

Eğitimleri online devam eden çocukların motivasyonlarını korumak biraz zor olabiliyor. İşleri rayında götürebilmek için günlük bir rutin oluşturmaya çalışın; dersler belirli bir saatte başlasın, teneffüse girin ve aynı saatte bitirin. Dikkat dağıtıc etmenlerden uzak kalabilmek için evinizdeki belirli bir bölgeyi öğrenmeye ayırın. Sosyal medya platformlarını kapatan ya da bazı web sitelerini kısıtlayan uygulamalar da çocuğunuzun odağını kaybetmemesine yardımcı olacaktır. Okuldan uzak kalan çocuklar ya da gençler açısından sosyalleşmenin hala kritik olduğunu unutmamak gerekiyor. Okul yüzünden saatlerini bilgisayar başında geçiriyorlar diye çocuklarınızı arkadaşları ile iletişime geçmek için kullanacakları araçlardan koparmadan önce iyi düşünün.

Suçluluk duymayın

Büyük bir global şok dönemi içerisindeyiz. Baş etmeye çalıştığınız yeterince stres kaynağı varken, bir de ekran başında geçirilen dakikaları sayarak gerilmeyin.

Tüm ekranlar eşit değildir

Online dersleri çocuğunuzun ekran iznine mi dahil ediyorsunuz? Bunu yapmayın. Ekran aktiviteleri bir arada düşünülmemeli. Bazıları eğitim içerikliyken, bazıları yalnızca keyif için. Bazıları yüksek kalite, bazılarıysa kalitesiz içerik. Ekran başında neyi nasıl yaptığımız, geçirdiğimiz süreden çok daha önemli.

Önemli olan iyi içerik

Çocuğunuz için yaşına uygun ve kaliteli içerikler seçmek için zaman ayırmanız şart.

Yaratıcı olun

Çocuğunuzun telefonunuzla fotoğraflar ya da videolar çekmesine izin verin. Çevresinde gördüklerinin fotoğraflarını çekerek bunlarla hikayeler kurgulamalarını sağlayın. Söylediği şarkıyı kaydedin, birlikte bir dans koreografisi oluşturun. Ekranları hayal güçlerini geliştirmek için kullanabilmeleri adına yaratıcı olmaya çalışın.

Teknolojiyi ilişkileri güçlendirmek için kullanın

İlişkiler, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından kritiktir. Teknolojiyi kullanarak çocuğunuzun arkadaşları ve aileniz ile iletişim kurmasını, hikayeler, videolar, resimler paylaşarak ilişkilerini güçlendirmesini sağlayabilirsiniz.

Hakkında konuşun

Çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin arttığı tuhaf bir dönem yaşıyoruz ve bu dönemde onlara katılmak – ya da en azından onlarla ne izledikleri ya da ne oynadıkları konusunda konuşmak – için çok daha fazla fırsatımız var. En sevdikleri oyunlar, çizgi filmler ya da karakterler hakkında sorular sorun onlara. Okuyarak ya da televizyondan ya da bir oyundan öğrendikleri bilgileri ve fikirleri tartışın. Bu süreci, birbirinizi daha iyi tanıyabileceğiniz ya da kişisel değerlerinizi paylaşabileceğiniz bir fırsat süreci olarak görün.

Dengenin önemini yadsımayın

Hafta boyunca günlük dengeyi tutturmak çok önemli. Ekran başında daha fazla zaman mı geçirmek istiyorsun? Tamam; ama bahçede oynayacak, aktif bir şekilde hareket edecek, güzelce yemek yiyecek ve arkadaşlarınla sohbet edecek zamanı da bulman gerekiyor.