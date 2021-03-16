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Salgında düşük riskli iller arasında bulunan Uşak'ta denetimler sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Uşak'ta denetimler devam ediyor.

Salgında düşük riskli iller arasında bulunan Uşak'ta denetimler sürüyor
AA

Polis, jandarma, zabıta ve diğer kurumlardan görevliler, halkın rehavete kapılmaması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çok fazla yoğunluğun yaşanmadığı kentte halkın da çoğunlukla maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği gözlemlendi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine, mavi kategoride yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgınla mücadeleyi Uşak halkı ile beraber yürüttüklerini aktaran Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Koyduğunuz kurallar vatandaş tarafından sahiplenilmezse başarılı olunmayacağının farkındayız. Aslında buradaki başarı Uşaklı vatandaşlarımıza ait. Uşak halkı kurallara sıkı sıkıya riayet ettiği için biz mavi kategorideyiz. Ama bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Vatandaşla beraber yürünen bir yol bu. Mavi kategoride kalabilmek istiyorsak kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza güveniyorum. İnşallah vatandaşlarımızın da dirayetiyle mavide devam edeceğiz."

Kocabıyık, mavi kategoride kalmak için denetimleri disiplinle yürüteceklerini vurguladı.

- "Tehlikenin geçmediğini biliyoruz"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da bu süreçte rehavete kapılmama uyarısı yaptıklarını dile getirdi.

Salgın tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini anlatan Çakın, "Son verilere göre hala düşük riskli iller arasında yer alıyoruz. Tedbirlere daha sıkı bir şekilde sarılmamız gerekiyor. Tehlikenin geçmediğini biliyoruz." dedi.

Uşaklı 67 yaşındaki Adem Çakın da herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu ifade etti.

Polislerin sürekli denetimler yaptığını ve tedbirler konusunda vatandaşları uyardığını anlatan Çakın, "Herkes tedbirlere uyarsa başarı gelir. Bu hastalığı hep birlikte bitireceğiz. Üç beş kişiyle olacak bir iş değil. El birliğiyle olursak bu hastalığın üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi'ndeki iş yerinde telefon tamirciliği yapan Kemal Baran, mavi kategoride kalmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret etti.

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