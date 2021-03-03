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Salgında düşük riskli iller arasında bulunan Uşak tedbiri elden bırakmıyor

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında, mavi renkle tanımlanan düşük riskli iller arasında yer alan Uşak'ın cadde ve sokaklarında sakinlik dikkati çekti.

Salgında düşük riskli iller arasında bulunan Uşak tedbiri elden bırakmıyor
AA

Düşük riskli iller arasında yer alan Uşak, batıda, mavi renkle tanımlanan kategoride tek il konumunda bulunuyor. Kovid-19 kapsamında kısıtlamaların bir bölümünün kaldırıldığı kentte, düşük riske rağmen çok fazla hareketlilik yaşanmadı.

Sokak, cadde, park ve önemli bulvarlarda sakinlik devam etti.

Şehrin en işlek noktaları İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Atapark bölgesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği, buralarda görevli polislerin yoğunluk oluşması durumunda uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Polis özellikle de "rehavet" konusunda ikazda bulunuyor.

Devriye gezen ekipler, "Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim." anonsu yapıyor.

- "Uşak halkı kurallara duyarlı"

İsmet Paşa Caddesi'nde iş yeri bulunan Kemal Baran, AA muhabirine, düşük riskli olmalarına rağmen önceki zamanlara oranla çok daha sakin bir gün yaşadıklarını belirtti.

Tedbirlere devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, "Kısıtlamaların bazısı kalktı ama Uşaklılar çok fazla bir yoğunluk oluşturmadı. Bu yönden mutluyuz ama esnaf olarak da işlerimizin açılmasını istiyoruz. Uşak tedbiri elden bırakmıyor. Her yerin açılmasına rağmen çok fazla bir yoğunluk görmüyoruz. 'Yasakların kalkmasından sonra çok fazla değişen bir şey olmadı.' diyebiliriz. Uşak halkı kurallara duyarlı. Kısıtlamaların olduğu dönemde herkes kurallara uymaya çalıştı. Ondan dolayı Uşak kazandı. Tüm şehirler kurallara riayet etse ülke olarak bu salgından kurtuluruz." dedi.

Alışveriş için evden çıktığını ifade eden 71 yaşındaki Süleyman Çelik ise riski düşük iller arasında yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Uşaklıların kurallara uyduğunu vurgulayan Çelik, "Bunun için düşük riskli iller arasında yer aldık. Halkımız bilinçli, önceki günlere oranla caddelerimiz çok daha sakin. Ben alışveriş için çıktım. Alacaklarımı aldım ve hemen evime döneceğim. Caddede gezmiyorum." ifadesini kullandı.

- "Mavi rengimizi korumamız gerekiyor"

Önder Söğüt ise bankadaki işlemleri için sokağa çıktığını söyledi.

Salgın döneminde tedbirlere devam edeceklerini dile getiren Söğüt, "Şu an eskiye oranla bakacak olursak daha güzel, daha sakin. İnsanların birçoğu işi olduğu için çıkıyor. Çok şükür kısıtlamalarımız kalktı ama rehavete kapılmamamız lazım. Kentte bir sakinlik var. Bankadaki işimi hallettim ve evime dönüyorum. Mavi rengimizi korumamız gerekiyor. " diye konuştu.

Özgür Öner ise cadde ve sokaklarda çok fazla kalabalık görmediğini, herkesin kurallara uymaya özen gösterdiğini ifade etti.

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