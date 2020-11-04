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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle çocukların ev içinde daha fazla vakit geçirmeye başladığını hatırlatarak ebeveynlere, çocuk bakımında iki kat görev düştüğünü vurguladı.

Kazaların, yaralanmalara veya kayıplara neden olabileceğini belirten Açıkgöz, "Bunlar önceden bilinemeyen olaylardır. Ev kazaları sonucu zehirlenmeler, yanıklar, kesiler gibi durumlar hatta ölümler görülebilir. Bu kazalara en fazla maruz kalan çocuklar, 0-6 yaş grubundadır. Nedeni de bu yaş grubunun öğrenmeye açık ve meraklı olmaları, düşünmeden hareket edebilmeleri, tehlikeleri fark edebilecek bilişsel gelişime ulaşmamış olmalarıdır. Özellikle pandemi nedeniyle tüm günü evde geçiren çocuklara olan hassasiyetimizi artıralım" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLARA İLACI 'ŞEKER' DİYE LANSE ETMEYİN"

Doç. Dr. Açıkgöz, Ev kazalarının büyük çoğunluğunun dikkatsizlik ve yetersiz önlemlerden kaynaklandığını belirterek şöyle devam etti: "Çocukların pencereleri, balkon kapılarını açmasını önlemek için çocuk kilidi aparatı kullanılmalı, masa, sehpa gibi sivri köşelere koruyucular takılmalı, çocukların ulaşabileceği prizler koruyucularla kapatılmalıdır. Çocuklar balkon, banyo, mutfak, bahçe gibi yerlerde yalnız bırakılmamalı, evde halıların kaymasını önlemek amacıyla kaydırmazlar kullanılmalı, çocuğa giydirilen çorap ve ayakkabı altları kaymayı önleyici özelliğe sahip olmalı, merdivenlere izinsiz geçişi engellemek için koruyucu çocuk kapıları takılmalı, banyo ve mutfak zemini ıslak bırakılmamalıdır. Örneğin çocuğumuza ilaç içirirken 'şeker bu' diyebiliyoruz. Bu, çok yanlış. Çocuklara ilacı 'şeker' diyerek lanse etmeyin. Sonra ortalıkta bulduğu bir ilacı şeker diye yer. Basit ve kolaylıkla yapılacak bu önlemler, çocuğunuzu büyük felaketlerden koruyacaktır."

Ebeveynleri ilk yardım konusunda bilinçli davranmaya ve muhakkak kurs almaya davet eden Açıkgöz, "Unutmayalım ki ev kazalarını önlemek, oluştuktan sonra tedavi etmekten çok daha kolay ve acısızdır. Yeter ki bunun önemine inanalım. Ev kazalarını önlemeye yönelik yapılabilecekleri bilelim, çevremize öğretelim ve uygulayalım" çağrısında bulundu.