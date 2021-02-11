Salgından etkilenen çiçekçi esnafının umudu, 14 Şubat Sevgililer Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Salgından etkilenen çiçekçi esnafının umudu, 14 Şubat Sevgililer Günü

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonunda istisna kapsamına alınmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, vatandaşların da çiçek alarak esnafa destek olmasını istedi.

Salgından etkilenen çiçekçi esnafının umudu, 14 Şubat Sevgililer Günü
AA

Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamadan dolayı çiçekçi esnafının sıkıntı yaşadığını söyledi.

Çiçeğin israf değil, aşk ve sevginin ifadesi olduğunu dile getiren Çimen, "Salgından dolayı da işlerimizde çok büyük bir düşme vardı. Sektörümüz diğerleri ile kıyaslanamaz. Üretici çiçeğini üretmiştir, çiçekçi esnafı da ürünü bir hafta veya 10 gün içerisinde satmak zorundadır. Eğer çiçeği satamıyorsanız, üretici de üretmekten vazgeçiyor. Hem üretici hem de esnaf bakımından kaybımız oluyor." dedi.

Çimen, geçen yılki Anneler Günü'nde sektörlerinin ayakta durması için kendilerine ayrıcalık tanındığını hatırlattı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde de insanları mutlu etmenin en güzel kaynağının çiçek olduğunu anlatan Çimen, şunları kaydetti:

"Çiçekçiler, hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak. Bu karardan dolayı yetkililerimize çok teşekkür ederiz ve bu karardan memnunuz. İnşallah esnafımızın yüzü de gülecek. Sevgililer Günü'nde halkımız, yürüme mesafesinde olan çiçekçi esnafımıza gidip çiçeklerini alarak hem iş yeri sahibine hem de çiçeği vereceği yakınına moral olacaktır. Halk dilinde kırmızı gül 'aşk', pembe gül 'gönlüm sende', beyaz gül 'tertemiz sevgi', sarı gül 'sıcak sevgi', anlamına geliyor. Çiçeğin hepsi çiçektir, yeter ki takdim edilmesi bilinsin."

- Sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür

Çimen, ayrıca cumartesi günü Ankaralı çiçekçi esnafının, emeklerinden dolayı kentteki bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için çiçek dağıtacağını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Füreya Koral Sergisi TBMM'de açıldı
KÜLTÜR-SANATFüreya Koral Sergisi TBMM'de açıldı
Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - V
KÜLTÜR-SANATİlk playboy güzeli intihar etti
Kültürel ve doğal miraslarımız XXIV (Kaunos)
KÜLTÜR-SANATDeniz dolunca önemini kaybetti
Mehmet Açar’la Sinema Dersleri | Son dakika yaşam haberleri
KÜLTÜR-SANATMehmet Açar’la Sinema Dersleri
'7. Koğuştaki Mucize' 'En İyi Uluslararası Film Oscarı' adayları arasında son 15'e kalamadı
KÜLTÜR-SANAT7. Koğuştaki Mucize'nin Oscar hayali bitti
Ay'daki kraterlere hangi Türklerin adları verildi?
KÜLTÜR-SANATAy'da Türk adları
Uzayı konu alan en iyi filmler!
KÜLTÜR-SANATAyağınızı yerden kesecek uzay filmleri
Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - III
KÜLTÜR-SANATÖlümsüz aşıkların sahil turu
Kız kaçırma haberi film oldu
KÜLTÜR-SANATKız kaçırma haberi film oldu
Kültürel ve doğal miraslarımız XXIII (İznik)
KÜLTÜR-SANATİlk cami orada inşa edildi