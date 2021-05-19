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Salgından etkilenen işletmelere yönelik hibe desteği berber ve kuaförlere nefes aldırdı

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine de 3 bin lira tutarında hibe verileceğini belirterek, "Bu hibeyle esnaf ve sanatkarımız Türkiye genelinde soluk aldı." dedi.

Salgından etkilenen işletmelere yönelik hibe desteği berber ve kuaförlere nefes aldırdı
AA

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine de 3 bin lira tutarında hibe verileceğini belirterek, "Bu hibeyle esnaf ve sanatkarımız Türkiye genelinde soluk aldı." dedi.

Karakaş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine sağlanan hibe desteklerini değerlendirdi.

Hibe desteğinden kendi alanlarıyla ilgili yaklaşık 108 bin esnafın faydalanacağını belirten Karakaş, salgın başladığından bu yana sektöre 4 hibe desteği verildiğini ifade etti.

Karakaş, "Yeni açıklanan destek paketinde berber, kuaför ve güzellik salonunu işletmecilerini de içeren 3 bin lira tutarında karşılıksız hibe verilecek. Bu hibeyle esnaf ve sanatkarımız Türkiye genelinde soluk aldı. Bu hibe de diğer destekler gibi esnafımıza can suyu oldu. Esnafımızın birçok ihtiyacı var. Bu tür destekler esnafımızın çalışma şevkini artırıyor." diye konuştu.

- "Berber ve kuaförlerin cumartesi, pazar da açık olmasını istiyoruz"

Berber ve kuaförlerin virüsle mücadele tedbirlerine tamamen uyduklarını vurgulayan Karakaş, işletmelerde tek kullanımlık ürünlerin kullanıldığını ve hijyen konusunda çok titiz davranıldığını anlattı.

Karakaş, market, pazar ve kasap gibi yerlerde vatandaşların sıra beklediklerini ve mesafe kurallarına zaman zaman dikkat edilmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz randevu sistemiyle çalışıyoruz. Bu sistemi tüm Türkiye'de uyguluyoruz ve tüm esnafımız buna alıştı. Kimse sıra beklemiyor. Kurallara bu kadar uyduğumuz için cumartesi ve pazar günleri de berber ve kuaför gibi esnafımızın açık olmasını istiyoruz. Bu sayede hem yoğunluk azalacak hem de esnafımız bir miktar daha rahatlayacaktır. Ayrıca, sürekli denetimler yapılıyor ve bizim esnafımız neredeyse ceza yemedi diyebilirim."

Kahvehane sahibi ve servis işletmecisi esnafın da 1 yıldan fazla süredir iş yapamadığını ve bu kesime yönelik desteklerin artırılabileceğini dile getiren Karakaş, bugüne kadar verilen destekler için de teşekkür etti.

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