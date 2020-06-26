Salgından sonra camilerde cuma namazı kılındı - SİİRT

Siirt'teki camiler, Cuma namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak dezenfekte edildi, ibadete hazır hale getirildi.Avlusu bulunan 20 cami ve 7 açık alanda bir araya gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak, yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.Tarihi Ulu Cami'ye de maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile gelen vatandaşlar, tekrar toplu cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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