Salgınla mücadelede kapsamında Selimiye Camisi'nde denetim yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Salgınla mücadelede kapsamında Selimiye Camisi'nde denetim yapıldı

Edirne'de "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında cami ve mescitlerde denetim gerçekleştirildi.

Salgınla mücadelede kapsamında Selimiye Camisi'nde denetim yapıldı
AA

Haftalık tematik denetimler çerçevesinde Selimiye başta olmak üzere kentteki ibadethanelerde denetim yapıldı.

Edirne Müftülüğünün salgın tedbirlerine yönelik oluşturduğu ekip Selimiye gibi merkezde bulunan hem ibadet yapılan hem de turist çeken camilerde denetimlerini sıklaştırdı.

Edirne Valiliğince camilere konulan dezenfekte otomasyonları içindeki dezenfekteler etkisini yitirmemesi amacıyla sık sık yenileniyor, maskesi olmayanlara maske dağıtan görevliler avlu ve cami içerisindeki fiziki mesafenin korunmasına dikkat ediyor.

Bu arada ekip kent merkezi ve köylerdeki cenaze törenlerini de denetledi.

-"Seferberlik ilan etmiş durumdayız"

İl Müftülüğü Denetim Ekibi Koordinatörü, Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele noktasında sıkı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özellikle hem ibadet hem de ziyaret için çok sayıda kişinin geldiği merkez camilerde denetimi artırdıklarını ifade eden Okuş, şöyle dedi:

"Özellikle Selimiye çok ziyaretçi alıyor, arkadaşlarımız ziyaretçileri ve cemaatimizi maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik uyarıyor. Selimiye'den her gün salgınla mücadele hususunda uyarıcı anonslarımız yapılıyor burada yapılan anonslar merkezi sistemle köylerimizde de duyuruluyor, bilgilendirmeler devam ediyor. Sayın Valimizin başkanlığında seferberlik ilan etmiş durumdayız. Özellikle cenazelerde defin işlemi sırasında mesafenin mutlaka sağlanması konusunda arkadaşlarımız uyarıyor. Kırmızıdan mavi kategoriye geçmek istiyoruz."

Selimiye Camisi'ni ziyaret eden Hasan Hüseyin Uçkun da Edirne'nin riskli iller arasında olmasına rağmen Selimiye'yi ziyaret etmek için Gaziantep'ten geldiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığını anlatan Uçkun, "Selimiye'de gördüğüm kadarıyla insanlar kurallara uyuyor. Hep birlikte bu kuralları uygularsak salgını bir an önce yenmiş oluruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME