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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Salif Keita Zorlu PSM'ye geliyor

        Salif Keita Zorlu PSM'ye geliyor

        5 Grammy adaylığı bulunan ve "Afrika'nın Altın Sesi" olarak anılan Salif Keita, 7 Kasım akşamı Zorlu PSM'de müzikseverler ile buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 23:45 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:45
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        Salif Keita İstanbul'a geliyor
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        Afro Pop’un efsanevi ismi Salif Keita, kariyerine damga vuran 55 yılı aşkın müzik yolculuğuyla dinleyicileriyle buluşuyor. Müzik dünyasında “Afrika'nın Altın Sesi” olarak anılan Salif Keita, caz, ritim ve blues ile yerel Afrika müziği geleneklerini harmanlayarak, Afropop dans müziği türünü 7 Kasım akşamı Zorlu PSM’de müzikseverler ile paylaşacak.

        5 Grammy adaylığı, 18 albüm ve uluslararası arenada kazandığı pek çok ödül ile Salif Keita, Afrika müzik tarihine bıraktığı derin izleri sergilediği ve müzikseverlerin efsanevi sanatçının büyüleyici performansıyla deneyimleyeceği bir konsere imza atacak. Mali İmparatorluğu’nun kurucusu Sundiata Keita’nın soyundan gelen Salif Keita, soylu geçmişine rağmen hem ailesi hem de toplumu tarafından albinizm nedeniyle dışlanıyor. Yoksul bir çiftçi ailesinde büyüyen Salif Keita, müzikle ilgilenerek geleneksel kuralları çiğniyor. 18 yaşında Bamako’nun kulüplerinde başladığı müzik kariyeriyle kısa sürede yıldızlaşan ve dünya çapında sayısız ödül kazanan Salif Keita'nın konser biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

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        #salif keita
        #Zorlu PSM
        #konser
        #müzik
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