HABERTURK.COM

Beycan Üçkardeş'in haberine göre bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslim'ün yeğeni ‘Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslim, emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz'da Mersin Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Müslim, emniyette verdiği ifadede, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslim’ün öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ’Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Altaş’ın yakın korumalığını yaptığını anlatmıştı.

25 SAYFA İFADE VERDİ

Terörle Şube Müdürlüğü’nde 12 gün süre ile sorgulanan ve ifadesi kamera ile kayıt altına alınan Dalya Mahmut Müslim, örgütün genel yapısı ve şu anki konumu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Terör uzmanları, yeğen Müslim’in verdiği bilgilerin, örgütün çözülme sürecine büyük katkı sağlayacağını değerlendirdi. Emniyet kaynakları 2 aylık hamile olduğu belirlenen Dalya Mahmut Müslim’in verdiği önemli bilgilerin titizlikle değerlendirileceğini, ileri aşamada örgüte yönelik nokta operasyonların yapılabileceği bilgisini de verdi.