Salih Özcan'ın Wolfsburg'a transferinde Ralph Hasenhüttl etkili oldu

Salih Özcan imza töreninde yaptığı açıklamada, çok güzel görüşmelerin ardından Wolfsburg'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Takıma katkı sağlamaya, gaza basmaya ve kalitemi sahada göstermeye çalışacağım. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA'nın edindiği bilgiye göre Salih Özcan, Bundesliga'nın pek çok takımının yanı sıra Avrupa'nın diğer kulüpleri ve Türkiye Süper Ligi'nden büyük takımların radarında bulunuyordu.

TERCİHİNDE ESKİ ANTRENÖRÜ ETKİLİ OLDU

Salih Özcan'ın Wolfsburg tercihinde kendisinin altyapısında yetiştiği FC Köln'de de antrenörlük yapan 57 yaşındaki Ralph Hasenhüttl'ün yer alması etkili oldu. Hasenhüttl, yeni oyuncusu hakkında, "Salih Özcan'ın VfL Wolfsburg'a katılmasından çok memnunuz. Zihniyeti ve futbol oynama şekliyle orta sahamıza mükemmel bir katkı sağlayacak. Getirdiği niteliklerin oyunumuz için iyi olacağına inanıyoruz" şeklinde görüş belirtti.