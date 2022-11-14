Salih Özcan: "Milli Takım'da oynamayı dört gözle bekliyorum"

A Milli Takım’ın 16 Kasım’da Diyarbakır’da İskoçya, 19 Kasım’da da Gaziantep’te Çekya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları başladı. Antrenman öncesinde Salih Özcan ve Samet Akaydın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SALİH ÖZCAN: OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Lüksemburg ve Faroe Adaları’yla oynanan Uluslar Ligi mücadelelerinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı için forma giyemeyen Salih Özcan, o dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek, “Gelemediğim için baya üzüldüm. Ayağımda darbeye bağlı bir sakatlık vardı. Gelemedim. Türkiye Milli Takımı için oynamayı dört gözle bekliyordum. Bunun için gurur duyuyorum. Ailem de gurur duyuyor. Dört gözle bekliyorduk. Kararımı verdim ve çok mutluyum” dedi.

Borussia Dortmund’la Şampiyonlar Ligi’nde üst tura yükselme başarısı gösteren 24 yaşındaki oyuncu, “Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynadık. Grubu ikinci sırada bitirdik. Şimdi Chelsea ile eşleştik. İnşallah orada da iyi bir maç çıkartırız. Dortmund da iyi gidiyor. Ligi şu an 6’ncı sıradayız. Ancak daha iyi bitebilirdik. Benim için de Dortmund için de hayırlısı” diye konuştu.

"ARDA GÜLER'İN TEKNİĞİ ÇOK İYİ"

2024 Avrupa Şampiyonası’nın Almanya’da düzenlenecek olmasının kendisini ekstra motive ettiğini söyleyen Salih Özcan, takımdaki genç oyuncuların sayısının çok olması üzerine de “Genç bir takımız. Ancak yine de tecrübeliyiz. Arda Güler iyi oyuncu. Tekniği çok iyi. Zaman gösterecek ama inşallah güzel bir kariyer geçirir. Onun için de hayırlısı” ifadelerini kullandı.