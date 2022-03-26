Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım
ABONE OL

Salih Özcan, milli takım kararının detaylarını anlattı!

Almanya Bundesliga takımlarından Köln'de forma giyen Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın Konya'daki kampına katıldı. Özcan, "Çok mutluyum şu an takıma katıldığım için. Davet edildiğim için gururlandım. Dört gözle Türk A Milli Takım formasını giymeyi bekliyorum. İnşallah da başarılı olmak istiyorum" dedi

Salih Özcan, milli takım kararının detaylarını anlattı!
DHA

Bundesliga ekiplerinden Köln'ün başarılı oyuncusu Salih Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, Almanya U21 takımında ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve yeni dönemde Ay-Yıldızlı ekipte görev yapacak. İstanbul aktarmalı Konya'ya giden Salih Özcan, havalimanında açıklamalarda bulundu. Özcan, "Çok mutluyum şu an takıma katıldığım için. Davet edildiğim için gururlandım. Dört gözle Türk A Milli Takım formasını giymeyi bekliyorum. İnşallah da başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ı seçmesindeki en büyük faktörün ailesi olduğunu belirten Salih Özcan, "Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim" dedi.

Stefan Kuntz'un kararında etkin rol üstlendiğini kaydeden Salih Özcan, "Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi. Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Her iki milli takım görevlileri beni gerçekten iyi karşıladılar. Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Hansi Flick ile de olumlu görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde ailem ile aldığımız ortak kararı kendilerine ilettim, saygı ile karşıladılar. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray haberleri... Galatasaray'da kongre heyecanı!
FUTBOL Galatasaray'da kongre heyecanı
Sissoko'dan Juventus'a: Orkun Kökçü'yü alın - Son dakika spor haberleri
FUTBOL "Onu alın!"
Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 31. hafta Süper Lig fikstürü
FUTBOL Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?
Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu: Kuntz eğer maceraya atılmasaydı... - Son Dakika Spor Haberleri
FUTBOL "Biz Moldova falan değiliz"
Son dakika haberi: "İdmanda bile böyle goller yenmez..." Portekiz - Türkiye maçı yazar yorumları!
FUTBOL "Kuntz'un büyük hataları..."
Beşiktaş'tan son dakika haberi: Beşiktaş, Ismael'i borsaya bildirdi - BJK Haberleri
FUTBOL Beşiktaş, Ismael'i borsaya bildirdi
Beşiktaş'ta Ismael imzayı attı
FUTBOL Beşiktaş'ta Ismael imzayı attı
VEDA! Son dakika haberi: Burak Yılmaz, Portekiz maçı sonrası Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı!
FUTBOL Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktı!
Kuzey Makedonya play-off finalinde! İtalya'ya büyük şok!
FUTBOL Kuzey Makedonya play-off finalinde!
Dünya Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i konuşuyor: "Beklenmedik..." - Fenerbahçe FB haberleri
FUTBOL Dünya Mesut Özil'i konuşuyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.