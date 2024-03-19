Salih Özcan: Nuri hoca ile çok iyi anlaşıyoruz

A Milli Futbol Takımı, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Alman ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takıma çok sayıda genç oyuncunun katıldığını söyleyen Salih Özcan, “Geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok genç oyuncu geldi. Onları da bekledik. Antrenmanlar başladı. Önümüzdeki 2 maçı da inşallah yenelim ve sonra bakalım” şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İKİ MAÇ OLACAK"

Macaristan ve Avusturya ile oynayacakları maçlar hakkında değerlendirmeler yapan başarılı futbolcu, “Evet sert rakip olduklarını düşünüyoruz. Ama bizim için çok önemli iki maç olacak. Onları yeneceğimizi düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir test olacak. Biz tam olarak hazır değiliz. Analizlerde neleri daha iyi yapabileceğimizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Takım’ın EURO 2024’te bazı maçlarını Dortmund’da oynayacağının hatırlatılması üzerine Özcan, “O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletle o stat daha sesli olur. Kırmızıya boyayacağız. İnşallah orada iyi maçlar çıkarırız” dedi.