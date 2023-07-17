Salih Uçan'a İtalya'dan kanca!
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile beğeni toplayan Salih Uçan'a İtalya'dan talip var. Çizme basını, 29 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile beğenileri toplamıştı.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Sassuolo, Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Uçan'ın peşinde.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu Davide Frattesi'yi Inter'e gönderen yeşil siyahlı ekibin bu mevkiye bir transfer yapmak istediği belirtilen haberde, Salih Uçan'ın listedeki ilk isim olduğunun altı çizildi.
İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi girişimlerine başlayabileceği de kaydedildi.
2021/22 sezonunun başında Corendon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a katılan 29 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı forma ile 47 maça çıkarken, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
2014/15 sezonunun başında Fenerbahçe'den Roma'ya kiralık olarak transfer olan Salih Uçan, sonrasında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Uçan, Sion ve Empoli formaları da giymişti.