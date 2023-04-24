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Salih Uçan'dan kariyer rekoru

Beşiktaş'ın bu sezon vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Salih Uçan, Süper Lig'de en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşıyor. Şu ana kadar 25 maçta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımına 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Salih Uçan, bu performansıyla ligin bitimine 6 hafta kala en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşıyor

Salih Uçan'dan kariyer rekoru
DHA

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından performansını arttıran Salih Uçan, takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Bu sezon 25 maçta görev alan ve bu maçların 24'üne ilk 11'de başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla dikkat çekti. Takımına şu ana kadar 3 gol, 7 asistlik katkı veren Salih Uçan, bu istatistiklerle Süper Lig'deki gol katkısı rekorunu da kırmış oldu. Daha önce Alanyaspor'da görev aldığı 2020-21 sezonunda ligde 2 gol atıp, 6 asist yapan Salih Uçan, ligin bitimine 6 hafta kalmasına rağmen bu istatistiklerini geride bıraktı.

BEŞİKTAŞ'IN EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCUSU

Salih Uçan, Ümraniyespor maçında yaptığı asistle takımının en çok asist yapan ismi oldu. Dün oynanan karşılaşmaya kadar Redmond ile birlikte 6'şar asistle ilk sırayı paylaşan Uçan, şu anda 7 asistle takımında bu alanda ilk sırada yer aldı.

LİGDEKİ GOL REKORUNA, 1 GOL KALDI

Öte yandan Süper Lig'de en çok golü 2012-13 sezonunda Fenerbahçe formasıyla atan Salih Uçan, kalan haftalarda 1 gol daha bulması halinde kariyerinde en çok lig golü attığı sezonu da yaşayacak.

ÜMRANİYESPOR MAÇINDA ORTA SAHAYI TOPARLADI

Tecrübeli futbolcu takımının 2-0 üstünlüğüyle sona eren Ümraniyespor maçında da dikkat çekmeyi başardı. Rakipten en çok top kapan, en çok ikili mücadele kazanan ve en çok topla buluşan isim olan Salih Uçan, Aboubakar'ın attığı golün de asistini yapma başarısı gösterdi.

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