Salih Uçan'dan sözleşme yanıtı!

Beşiktaş'ta Salih Uçan, UEFA Konferans Ligi 3.tur maçında Neftçi Bakü ile karşılaşması öncesi konuştu.

Azerbaycan'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Salih Uçan, maça ve siyah-beyazlı ekipteki geleceğine dair şu sözleri söyledi:

"Elimden gelen her şeyi takımıma vermek istiyorum. Takım arkadaşlarım her maçı ciddiye alıyor ve her maç bizim için zormuş gibi çıkıyoruz. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda da 2-0 geriye düşüp döndüğümüz maçlar oldu, o yüzden her şeyimizi vererek oynayacağız."

'Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri ne durumda?' sorusu üzerine Salih, "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.