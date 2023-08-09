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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Uçan'dan sözleşme yanıtı! - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan'dan sözleşme yanıtı!

        Beşiktaş'ta tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, Neftçi Bakü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Salih Uçan sözleşmesi hakkında soruya da yanıt verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.08.2023 - 22:37
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        Salih Uçan'dan sözleşme yanıtı!
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        Beşiktaş'ta Salih Uçan, UEFA Konferans Ligi 3.tur maçında Neftçi Bakü ile karşılaşması öncesi konuştu.

        Azerbaycan'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Salih Uçan, maça ve siyah-beyazlı ekipteki geleceğine dair şu sözleri söyledi:

        "Elimden gelen her şeyi takımıma vermek istiyorum. Takım arkadaşlarım her maçı ciddiye alıyor ve her maç bizim için zormuş gibi çıkıyoruz. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda da 2-0 geriye düşüp döndüğümüz maçlar oldu, o yüzden her şeyimizi vererek oynayacağız."

        'Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri ne durumda?' sorusu üzerine Salih, "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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