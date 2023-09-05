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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Salih Uçan: Ermenistan maçı kolay olmayacak ama biz de lideriz - Futbol Haberleri

        Salih Uçan: Ermenistan maçı kolay olmayacak ama biz de lideriz

        Milli Takım kampında açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki milli Futbolcu Salih Uçan, "Kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa, biz de aynı şekilde ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:39
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        "Ermenistan maçı kolay olmayacak ama biz de lideriz"
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda 5. maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşma öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi.

        Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Salih Uçan, her şeyin güzel başladığını söyleyerek, “Konferans Ligi de öyle. Beşiktaş’ı ile iyi gittik. Sezona iyi başladık. Orası güzel gidiyor. Şu anda da milli takımdayız. Kadın voleybol takımımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel işler yaptılar, bizi çok gururlandırdılar” ifadelerini kullandı.

        "ERMENİSTAN MAÇI KOLAY OLMAYACAK AMA BİZ DE LİDERİZ"

        Cuma günü Ermenistan mücadelesinin sorulması üzerine Uçan, “İlk maçta deplasmanda güzel bir maç oynandı. Sert ve mücadeleci bir maç geçti ama kazanmayı bildik. Şimdi Eskişehir’de taraftarımızın önünde, Eskişehir’in coşkulu taraftarıyla birlikte bu maçı kazanmak istiyoruz. Eskişehir’de oynanan son 2 maçı kazanmıştık. 3’üncü maçı da kazanarak seriyi devam ettirmek istiyoruz. Grupta lideriz. Kolay bir maç olmayacak. Rakibimiz de maçlar başlamadan önce durumları biraz geri gibi gözükse de çıktığı maçlarda da güçlerini gösterdiler. Kolay olmayacak ama bizde lideriz. Bu maçı kazandığımız taktirde de baya yol kat edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

        "KIZLARIMIZ BİZİ NASIL GURURLANDIRDIYSA BİZ DE AYNI ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

        Geçtiğimiz sezonun kendisi adına çok verimli geçtiğini söyleyen 29 yaşındaki milli futbolcu, “Geçen sezon ilk maçtan son maça kadar gayet odaklandığım, çok iyi çalıştığım, çok profesyonel yaşadığım ve benim adıma güzel bir sene oldu. Bu sezona da iyi başladım. Avrupa’da çıktığımız maçları kazandık. Tabii ki öncelikle kendi kulübünde ne kadar iyi oynarsan, takım ne kadar iyi sonuçlar alırsa devamında milli takıma geliyorsun. Burada da son maçta forma şansı buldum. Stefan Kuntz bana forma şansı verdi. Benim için milli takım maçları da şu an için güzel gidiyor. Burada asıl olan kalıcı olmak. Ben de kalıcı olmak istiyorum. Sezonun sonunda Avrupa Şampiyonası var. Kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa, biz de aynı şekilde ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. İnşallah gururlandırırız” dedi.

        "KUNTZ İLE İLETİŞİMİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

        Stefan Kuntz’un milli takıma başladığı ilk dönemlerde birbirlerini tanımadıklarını ve zamanla birbirlerini tanıdıklarını dile getiren Salih Uçan, “İlk başlarda herkesin bildiği gibi hocayla birbirimizi tanımıyorduk. Ama sonrasında tabii ki buraya gelmemdeki asıl karar mercii hoca. Benim de performansım arttıkça buraya geleceğimi biliyordum. Şimdi de artık buradayım. Hocayla da iletişimimiz güzel gidiyor. Bunun da olumlu şekilde sürmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

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