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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Uçan: Santos'la işler yolunda gitmeye başladı - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan: Santos'la işler yolunda gitmeye başladı

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ta milli oyuncu Salih Uçan, Fernando Santos'un teknik direktörlük görevine gelmesiyle işlerin yolunda gitmeye başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 00:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:22
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        "Santos'la işler yolunda gitmeye başladı"
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        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, maçlarımızı izlemesi ve bir anda 5-6 maç öncesinin analizleri ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın ilk golünü kaydeden Salih, devre arasında oyundan çıkmasının ise yorgunluk nedeniyle olduğunu kaydetti.

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