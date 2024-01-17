Salih Uçan: Santos'la işler yolunda gitmeye başladı

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, maçlarımızı izlemesi ve bir anda 5-6 maç öncesinin analizleri ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın ilk golünü kaydeden Salih, devre arasında oyundan çıkmasının ise yorgunluk nedeniyle olduğunu kaydetti.