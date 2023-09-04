Salih Uçan ve Cenk Özkacar ayrı çalıştı Ermenistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hafif sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Cenk Özkacar, takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı Giriş: 04.09.2023 - 20:43 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:43 facebook

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