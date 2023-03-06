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Salih Uçan’ın performansı dikkat çekti

Beşiktaş’ın başarılı orta sahası Salih Uçan, Ankaragücü müsabakasındaki 1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. Siyah-beyazlı forma ile üçüncü golünü atan Salih, Vodafone Park'ta ise ilk kez gol sevinci yaşadı

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İHA
  • Salih Uçan’ın performansı dikkat çekti

    Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ta Salih Uçan’ın performansı, galibiyette büyük rol oynadı. 
  • Salih Uçan’ın performansı dikkat çekti

    Başkent ekibi karşısında 39. dakikada takımının ilk golünü kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 54. dakikasında da Vincent Aboubakar'ın attığı golün asistini yaptı.
  • Salih Uçan’ın performansı dikkat çekti

    Salih, böylelikle siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.
  • Salih Uçan’ın performansı dikkat çekti

    Siyah-beyazlı formayla Süper Lig’de bu sezon 19 karşılaşmada görev alan Salih Uçan, bin 400 dakika sahada kalırken, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
  • Salih Uçan’ın performansı dikkat çekti

    Milli futbolcu, bu sezon ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor ve yirminci haftada dış sahadaki Kayserispor mücadelelerine gol atma başarısı göstermişti.

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