Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar
Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk bir binaya düzenlenen baskında uyuşturucu madde kullanan 12 kişi suçüstü yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar Mahallesi'ndeki metruk bir binada uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.
Jandarma, uyuşturucu madde kullanan 12 kişi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, bıçak ve 9 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.