Salihli’de otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Kula'dan Salihli istikametine giden Ramazan Çavuşoğlu'nun (62) kullandığı yolcu otobüsü ile Hakkı Güzel (50) yönetimindeki işçilerin bulunduğu minibüs Durasallı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Hakkı G. ile K.Ç, A.Ç, Ö.Ç, E.Ç, E.E, B.T, R.T, N.T, H.A. ve Ö.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.