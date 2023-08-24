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        Haberler Gündem Salihli’de otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Salihli’de otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:17 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:17
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        Otobüs ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
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        Kula'dan Salihli istikametine giden Ramazan Çavuşoğlu'nun (62) kullandığı yolcu otobüsü ile Hakkı Güzel (50) yönetimindeki işçilerin bulunduğu minibüs Durasallı Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü Hakkı G. ile K.Ç, A.Ç, Ö.Ç, E.Ç, E.E, B.T, R.T, N.T, H.A. ve Ö.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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