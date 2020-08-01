DHA

Bartın merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Kocareis Köyü girişindeki mera alanında bulunan kaya görenleri şaşırtıyor.

DHA'nın haberine göre yanlarında ve altından destek almadan yassı bir kayanın üzerinde duran 4 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen kaya herkesi şaşırtıyor.

Bazı insanların yıkmak için uğraştığı kaya sadece sallanıyor. 1968 yılında Bartın’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile 16 yıl önce üzerine düşen yıldırıma rağmen ayakta kalmayı başaran kayanın bu özelliği insanları şaşırtmaya yetiyor.

Geçtiğimiz yıllarda dik şekilde duran kayanın işaret olduğuna inanan defineciler ise kayanın etrafındaki ve altındaki bazı alanları 1 metre derinliğinde çukurlar açarak talan etti. Yassı kayanın üzerinde dik şekilde duran kayanın etrafında da başka bir kaya bulunmuyor.

Köyde yaşayan 59 yaşındaki Muharrem Ağarmış dik duran kaya ile ilgili olarak, “Biz bu kayanın adını ‘Dikilitaş’ olarak söyledik. Bizim büyüklerimiz burada yatır olduğunu söylerdi. Tabii bu rivayet nedeniyle defineciler de buranın etrafından kazılar yaptılar. Bu kayanın hikayesi çok ilginç, biz bu kayayı sallıyoruz. Ama yıkılmıyor. Ben tek kendim bile biraz güçle kayayı sallıyorum. Köyümüzün içinde çok eski bir okul vardır. O zamanlarda okula taş alabilmek için bu kayayı deldiler, buna patlayıcı bir madde konuldu ama parçalayamadılar. Bu kayamız 1968 yılında Bartın’da yaşanan depremi gördü, yine 16 yıl önce buraya yıldırım düştü. Sonra bu kayayı bazı insanlar görmüş ve 'yıkabilir miyiz' diye gelmişler, yaklaşık 10-15 kişi sallamış ama yıkılmamış. Kayanın üzerinde ben küçükken hatırlıyorum, bayan resmi vardı. Ama artık yok. bu kayayı ilk kez gören insanlar çok şaşırıyor" diye konuştu.