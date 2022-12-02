"GERÇEKTEN ÖPÜŞMEDİK AMA ETRAFA ÇOK FAZLA SALYA SAÇILDI"

Andy Cohen, Sally Field'ın bu yanıtı üzerine "Siz o zaman flört etmiyor muydunuz?" diye sordu. Sally Field da "Bu, onun iyi yapabildiği bir şey değildi" diye yanıt verdi. Deneyimli oyuncu Field "İsterseniz ayrıntıları da verebilirim ama bunları duymak istemezsiniz" diyerek sözlerini sürdürdü. Cohen'in ısrarlı sorusu üzerine Field, kamera karşısında gerçekten öpüşmediklerini söyleyip sorunun da o sırada Burt Reynolds'ın ağzından saçılan salyalar olduğunu ekledi.