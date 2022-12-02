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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sally Field, en kötü öpüşen oyuncuyu açıkladı

Oscar ödüllü oyuncu Sally Field, bir dönem aşk yaşadığı Burt Reynolds hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu. Meslek hayatında en kötü öpüşme sahnesini Reynolds ile çektiğini açıkladı

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  • Sally Field, en kötü öpüşen oyuncuyu açıkladı - Magazin haberleri

    1980 yılında 'Norma Rae', 1985 yılında da 'Places in the Heart' adlı filmlerle 'en İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Sally Field (76), yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
  • Sally Field, en kötü öpüşen oyuncuyu açıkladı - Magazin haberleri

    EN KÖTÜ ÖPÜŞME SAHNESİNİ KİMİNLE ÇEKTİĞİNİ AÇIKLADI

    'Watch What Happens Live With Andy Cohen' adlı programa konuk olan ABD'li oyuncu, rol arkadaşlarının ismini de vererek kariyerinin en iyi ve en kötü öpüşme sahnelerini değerlendirdi.

    Bu isimlerin arasında o dönemde sevgilisi olan Burt Reynolds da geçti ama sanıldığı gibi "en iyi" değil "en kötü" öpüşme sahnesi deneyimi olarak.
  • Sally Field, en kötü öpüşen oyuncuyu açıkladı - Magazin haberleri

    Field, en kötü öpüşme sahnesini kiminle çektiği sorusu üzerine "Gerçekten isim vermeli miyim? Bu şoke edici olacak. O zaman millet, bekleyin. O kişi Burt Reynolds'tı" diye yanıt verdi. Sunucu Andy Cohen, Sally Field'ın bu konudaki sözlerine "Gerçekten mi?" diye şaşkınlık içinde başka bir soruyla yanıt verdi. Programın konuklarından Idina Menzel de kendini tutamayıp kahkahalara boğuldu.
  • Sally Field, en kötü öpüşen oyuncuyu açıkladı - Magazin haberleri

    FİLMİ ÇEKERKEN AŞK YAŞIYORLARDI

    Sally Field ve Burt Reynolds, 1977'de 'Smokey And The Bandit' adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmişti. Film boyunca Field ve Reynolds, birbirlerine aşık olan iki karakteri canlandırmış ve senaryo gereği de zaman zaman yakınlaştıkları sahnelerde yer almışlardı.
  • Sally Field, en kötü öpüşen oyuncuyu açıkladı - Magazin haberleri

    "GERÇEKTEN ÖPÜŞMEDİK AMA ETRAFA ÇOK FAZLA SALYA SAÇILDI"

    Andy Cohen, Sally Field'ın bu yanıtı üzerine "Siz o zaman flört etmiyor muydunuz?" diye sordu. Sally Field da "Bu, onun iyi yapabildiği bir şey değildi" diye yanıt verdi. Deneyimli oyuncu Field "İsterseniz ayrıntıları da verebilirim ama bunları duymak istemezsiniz" diyerek sözlerini sürdürdü. Cohen'in ısrarlı sorusu üzerine Field, kamera karşısında gerçekten öpüşmediklerini söyleyip sorunun da o sırada Burt Reynolds'ın ağzından saçılan salyalar olduğunu ekledi.
  • Sally Field, en kötü öpüşen oyuncuyu açıkladı - Magazin haberleri

    EN İYİ SAHNEYİ JAMER GARNER İLE ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Sally Field, meslek hayatının kendisine göre en iyi öpüşme sahnesinde ise James Garner ile karşılıklı oynadıklarını anlattı. Field ve Garner, 1985 yılında "Murphy's Romance" adlı bir romantik komedide birlikte kamera karşısına geçmişti.
  • Sally Field, en kötü öpüşen oyuncuyu açıkladı - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

    Sally Field ile Burt Reynolds, 1976 ile 1980 yılları arasında aşk yaşamıştı. Reynolds ile birlikte olmaya başladığında Field, Steven Craig ile evliliğini üç yıl önce bitirmişti. Burt  Reynolds'tan ayrıldıktan sonra da 1984 ile 1994 yılları arasında Alan Greisman ile bir evlilik gerçekleştirmişti. 
  • Sally Field, en kötü öpüşen oyuncuyu açıkladı - Magazin haberleri

    2018'DE VEFAT ETMİŞTİ

    Öte yandan Burt Reynolds, 2018 yılında 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Fotoğraflar: Ap, Reuters, Mega

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