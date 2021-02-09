Salma Hayek, sözlerine şu şekilde devam etti:



Bunun farkına varmalılar; çünkü 30'larınızın da ortasında olsanız o baskıyı hissediyorsunuz, 40'larınızın da... Hayata geç atılmak, güzel bir şey. Bitmiş değiliz. Eğer hala yaratıcı, hevesli ve meraklıysanız, yaşamınız heyecan verici olabilir.