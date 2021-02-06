"İNSANLAR ARTIK ÇOK SIKILDI"

Meksikalı oyuncu, "İnsanlar artık çok sıkıldı ve bu yüzden onlar için biraz ara vereceğim. Artık her gün bikini giydiğimi düşünüyorlar. Hayır, bu öyle değil! Tüm fotoğraflar aynı yerde çekildi" dedi.