"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GELİŞMEMİ SAĞLADI"

Shephard'ın "Eşinle ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ne kadar hoş, eğlenceli, cömert, sıcak bir adam yahu. Süper de seksi. Dürüst olacağım, onun kim olduğunu bilmiyordum. Tek duyduğum veya bir haber başlığında okuduğum şey gayet zengin bir adamla evlendiğindi. Belki de bu yüzden evlendiğin iddia ediliyor" sözleri üzerine Hayek şu yanıtı verdi:

Yani sorun şu, fotoğraflarda onun içindeki büyüyü tahmin edemiyorsunuz bile. Beni çok daha iyi biri yaptı, iyi ve sağlıklı biçimde gelişmemi sağladı. Biliyorsun, onunla evlendiğimde herkes 'Ah, bu anlaşmalı bir evlilik, parası için evlendi' demişti. Ben de 'Aman, neyse ne sürtükler' dedim. İstediğinizi düşünün... Birlikte 15 yıl geçirdik, sevgimiz güçlü. Bir kere bile alınmadım, 'Aman, neyse ne' diye düşünüyorum.