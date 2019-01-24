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Şu an yeni filmi Molly’nin çekimleri için Londra’da bulunan 52 yaşındaki oyuncu, soğuk havadan bıktığını belirterek mayolu bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.



“Dondurucu Londra’da giyinmek beni sahile gitmek için can atar hale getirdi” diyen Hayek, leopar desenli mayosu ve kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topladı.