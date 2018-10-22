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Salomon Kapadokya Ultra-Trail rekor katılım ile sona erdi

Dev organizasyonda uzun parkuru Andrea Macchi, orta parkuru Moritz Auf Der Haide, kısa parkuru ise Türk sporcu Üzeyir Söylemez kazandı

22 Ekim 2018 Pazartesi, 13:27 | Güncelleme:

Beşinci kez Ürgüp-Kapadokya’ya Ultra-Trail heyecanı yaşatan Salomon Kapadokya Ultra-Trail, rekor katılım ile sona erdi. Dev organizasyonda uzun parkuru Andrea Macchi, orta parkuru Moritz Auf Der Haide, kısa parkuru ise Türk sporcu Üzeyir Söylemez kazandı. 

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 75 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nun sona ermesinin ardından ödül töreni yapıldı. Sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde, 38 ve 63 kilometrelik parkurda Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Zemi ve Güvercinlik Vadisi ile Uçhisar, 119 kilometrelik parkurda ise buna ek olarak Çavuşin, Göreme, Taşkınpaşa ve Mustafapaşa köyü güzergahından yeniden başlama noktasına ulaşarak parkuru tamamladı.

Argeus Travel&Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'nun ardından ödül töreniyle sona erdi.

Ürgüp meydanındaki törende, yarışlarda 38, 63 ve 119 kilometrelik patika parkurlarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi. Ödül takdiminin ardından Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'na katılan 15 çocuğa çekilen kura sonucu bisiklet hediye edildi. 

KISA PARKURU, TÜRK SPORCU ÜZEYİR SÖYLEMEZ BİRİNCİ TAMAMLADI

38 kilometrelik kısa parkuru milli atlet Üzeyir Söylemez şampiyon tamamladı. Söylemez, parkuru 2 saat 47 dakika 10 saniyelik derece ile tamamlarken kısa parkur kadınlar birincisi Yuliya Bozhko ise parkuru 4 saat 9 saniyede bitirdi.

ORTA PARKUR ŞAMPİYONU DEĞİŞMEDİ

Atletlerin doğal hisarları, Peri Bacaları ile dolu vadileri ve araziye hakim yüksek tepeleri ile Kapadokya'nın kalbini koşarak geçtikleri orta parkurun şampiyonu ise geçtiğimiz yılın da birincisi olan Alman atlet Moritz Auf Der Heide oldu. Şampiyon atlet parkuru 5 saat 5 dakika 51 saniyede tamamlarken Brezilyalı sporcu Fernanda Maciel ise parkuru 6 saat 44 dakika 14 saniyede noktalayarak kadınlar birincisi oldu. Kadınlar üçüncülüğünü ise 6 saat 58 dakika 9 saniye ile bir diğer Türk atlet Aslı Sertçelik kazandı.



MACCHİ VE NİKOLOVA İPİ GÖĞÜSLEDİ

En zor ve en uzun parkurunda ise sporcular UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya yöresinin vadi ve platolarında yarıştı. Uzun parkurlar kadınlar birincisi Bulgar sporcu Maria Miteva Nikolova olurken, parkur şampiyonluğunu ise İtalyan Andrea Macchi elde etti. Macchi 11 saat 12 dakika 34 saniye, Nikolova ise 13 saat, 14 dakika ve 29 saniyelik dereceyle mutlu sona ulaştı.

ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI

Açılış gününden itibaren binlerce Kapadokyalı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapan Fuar Alanı, organizasyonun kapanış gününde ise çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Ödül töreni öncesinde düzenlenen Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu’nda çocuklar hem sporla tanıştı hem de yaşıtları ile birlikte vakit geçirdi. Salomon Kapadokya Ultra-Trail’de kategorilerinde ilk üçe giren sporcular şöyle:



Uzun Parkur (CUT - 119 km) Kadınlar
1. Maria Miteva Nikolova (Bulgaristan) - 13.14.29
2. Alexandra Kalanova (Rusya) - 13.25.28
3. Francesca Canepa (İtalya) - 13.42.15

Uzun Parkur (CUT - 119 km) Erkekler
1. Andrea Macchi (İtalya) - 11.12.34
2. Marcus Scotney (İngiltere) - 11.31.34
3. Harry Jones (İngiltere) - 12.18.40

Orta Parkur (CMT - 63 km) Kadınlar
1. Fernanda Maciel (Brezilya) - 06.44.14
2. Anna Marie Watson (İngiltere) - 06.47.43
3. Aslı Sertçelik (Türkiye) - 06.58.09

Orta Parkur (CMT - 63 km) Erkekler
1. Moritz Auf Der Heide (Almanya) - 05.05.51
2. Mehmet Soytürk (Türkiye) - 05:14:12
3. Stefano Rinaldi (İtalya) - 05.21.35

Kısa Parkur (CST - 38 km) Kadınlar
1. Yuliya Bozhko (Ukrayna) - 04.00.09
2. Elena Salmina (Rusya) - 04.17.34
3. ulea Simona Lavinia (Romanya) - 04.19.40

Kısa Parkur (CST - 38 km) Erkekler
1. Üzeyir Söylemez (Türkiye) - 02.47.10
2. Iman Koushki (İran) - 02.56.49
3. Alban Berson (Fransa) - 02.57.04

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