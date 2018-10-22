Beşinci kez Ürgüp-Kapadokya’ya Ultra-Trail heyecanı yaşatan Salomon Kapadokya Ultra-Trail, rekor katılım ile sona erdi. Dev organizasyonda uzun parkuru Andrea Macchi, orta parkuru Moritz Auf Der Haide, kısa parkuru ise Türk sporcu Üzeyir Söylemez kazandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 75 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nun sona ermesinin ardından ödül töreni yapıldı. Sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde, 38 ve 63 kilometrelik parkurda Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Zemi ve Güvercinlik Vadisi ile Uçhisar, 119 kilometrelik parkurda ise buna ek olarak Çavuşin, Göreme, Taşkınpaşa ve Mustafapaşa köyü güzergahından yeniden başlama noktasına ulaşarak parkuru tamamladı.
Argeus Travel&Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'nun ardından ödül töreniyle sona erdi.
Ürgüp meydanındaki törende, yarışlarda 38, 63 ve 119 kilometrelik patika parkurlarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi. Ödül takdiminin ardından Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'na katılan 15 çocuğa çekilen kura sonucu bisiklet hediye edildi.
KISA PARKURU, TÜRK SPORCU ÜZEYİR SÖYLEMEZ BİRİNCİ TAMAMLADI
38 kilometrelik kısa parkuru milli atlet Üzeyir Söylemez şampiyon tamamladı. Söylemez, parkuru 2 saat 47 dakika 10 saniyelik derece ile tamamlarken kısa parkur kadınlar birincisi Yuliya Bozhko ise parkuru 4 saat 9 saniyede bitirdi.
ORTA PARKUR ŞAMPİYONU DEĞİŞMEDİ
Atletlerin doğal hisarları, Peri Bacaları ile dolu vadileri ve araziye hakim yüksek tepeleri ile Kapadokya'nın kalbini koşarak geçtikleri orta parkurun şampiyonu ise geçtiğimiz yılın da birincisi olan Alman atlet Moritz Auf Der Heide oldu. Şampiyon atlet parkuru 5 saat 5 dakika 51 saniyede tamamlarken Brezilyalı sporcu Fernanda Maciel ise parkuru 6 saat 44 dakika 14 saniyede noktalayarak kadınlar birincisi oldu. Kadınlar üçüncülüğünü ise 6 saat 58 dakika 9 saniye ile bir diğer Türk atlet Aslı Sertçelik kazandı.
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