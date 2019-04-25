Salon’un mayıs programı ajandalarda yaza merhaba dedirtecek kadar renkli. Ayın ilk konuğu, 3 Mayıs’ta sahneye konuk olacak Uzak Doğu esintili saykedelik rock formülünü Krautrock, geleneksel Hint ezgileri ve acid-folk'la dört dörtlük eşleyen Japon grup Kikagaku Moyo.

Beşlinin ardından 8 ve 9 Mayıs’ta tüm biletleri tükenen iki konserle Salon’da caz esintileri yaşatacak İngiliz caz, folk, ambient ve elektronika grubu Mammal Hands geliyor.

Grubun gerçekleştireceği iki konser sonrası Salon, 10 Mayıs’ta Yeni Zelandalı şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Jonathan Bree’yi, avant-pop, dream-pop, saykedelik pop ve space rock gibi deneysel türlerin meraklıları ile buluşturacak.

Salon’un ziyaretçileri, 11 Mayıs’ta Parisli ‘tropical garage’ grubu Papooz’u, 17 Mayıs’ta ise ülkenin rock ve Türk sanat musikisini yorumlamakta medağ-ı iftiharı haline gelen Gaye Su Akyol’u dinleyebilirler.

Salon bu hafta ise; 16 ve 17 Nisan’da biletleri tükenen iki özel konserde, akıllarda yer eden synthesizer’ların ve Kutay Soyocak’ın nev-i şahsına münhasır vokaliyle bir araya geldiği Jakuzi’yi bir kez daha Salon’da dinleme şansı yakalayacak. 1

8 ve 19 Nisan’da yediden yetmişe, her türün dinleyicisinin sevgisini kazanan Marissa Nadler, 20 Nisan’da ise; İngiliz indie-pop ikilisi Seafret, buğulu olduğu kadar ümit dolu bir müzikleriyle Salon’a gelecek.