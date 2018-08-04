Salt Lake - Chicago Fire düellosu

ABD MLS maçında Salt Lake ile Chicago Fire, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. 31 puanlı Salt Lake 10. sırada bulunuyor, Chicago Fire 23 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Salt Lake, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Chicago Fire, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Salt Lake kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Chicago Fire kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Salt Lake son haftadaki Seattle Sounders müsabasında 2-1 yenildi.

Chicago Fire, Toronto FC karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Salt Lake, 23 gol attı ve 14 gol yedi.

Chicago Fire, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Chicago Fire, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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