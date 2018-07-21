Salt Lake - Colorado Rapids rakamlar

Salt Lake ve Colorado Rapids, 22 Temmuz 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 05:00. 29 puanlı Salt Lake 9. sırada bulunuyor, Colorado Rapids 16 puana sahip ve 21. sırada. Ev sahibi Salt Lake, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Colorado Rapids son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 333 kodlu maçı oynayanlar; Salt Lake galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Colorado Rapids galibiyet oranı 6.25. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Salt Lake son hafta oynanan Minnesota Stars maçında 3-2 yenildi.

Colorado Rapids ise Houston 1836 karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Salt Lake, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Salt Lake, kendi sahasında 21 gol attı, 12 gol yedi.

Colorado Rapids, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Colorado Rapids, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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